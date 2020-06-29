Экономика Вьетнама показала неожиданный рост на фоне пандемии

Экономика Вьетнама в самый разгар пандемии неожиданно для многих экспертов показала рост, пишет газета The Bangkok Post.

По данным национального статистического агентства Вьетнама, по итогам II квартала этого года ВВП не только не просел под воздействием неблагоприятной внешнеполитической конъюнктуры, но даже несколько увеличился. Несмотря на то, что в абсолютных цифрах этот показатель не превысил и одного процента, на фоне остальных стран Юго-Восточной Азии достигнутый результат можно считать "экономическим чудом". В примеру, в Таиланде "коронавирусный" кризис вылился в самый крупный экономический спад с 1998 года.

После выхода этих данных ряд аналитиков объяснили вьетнамский феномен тем обстоятельством, что местному бизнесу удалось довольно быстро адаптировать производство под поставки на экспорт медицинского оборудования и защитных масок.