Эксперты назвали причину ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году

ЧП с самолетом "Эйр Астаны" вызвано ошибкой при ремонте в Португалии. Инцидент произошел в 2018 году при перегоне лайнера Embraer 190 после планового техобслуживания. Из-за возникших в полете неполадок, экипаж тогда был вынужден экстренно приземлится в ближайшем аэропорту. К выяснению причин подключился департамент по предупреждению и расследованию авиационных происшествий Португалии.

"Детальное изучение средств управления полетом самолета показало неправильную установку кабельной системы управления элеронами во время технического обслуживания в Португалии", - со ссылкой на представителей авиационной администрация Казахстана пишет РИА Новости.

Португальские эксперты в своем заключении также отметили профессионализм экипажа казахстанского воздушного судна, сумевшего посадить технически неисправный самолет.