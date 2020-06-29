В мире
29.06.2020 15:23
Текст: Юрий Сизов

Эксперты СНГ обсудят меры по борьбе с COVID-19

Предпринимаемые меры на пространстве СНГ по борьбе с COVID-19 станут предметом специального заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения государств Содружества. Оно запланировано на ближайший вторник в формате видеоконференции в белорусской столице. Об этом сообщил сообщили в Исполнительном комитете этой международной организации.

Участники диалога рассмотрят эпидемиологическую ситуацию в государствах СНГ, обсудят вопросы развития сотрудничества, координации и обмена информацией в условиях пандемии, а также деятельность рабочих органов Совета по сотрудничеству в области здравоохранения в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: из личного архива Леонида Дьякова.
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Кроме того, эксперты Содружества проанализируют ход выполнения ранее принятых решений, касающихся, в частности, разработки проектов документов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

Повесткой дня предусмотрено также обсуждение информации о деятельности Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ за 2016-2020 годы, которая в июле будет представлена на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества.

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