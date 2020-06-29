Эксперты СНГ обсудят меры по борьбе с COVID-19

Участники диалога рассмотрят эпидемиологическую ситуацию в государствах СНГ, обсудят вопросы развития сотрудничества, координации и обмена информацией в условиях пандемии, а также деятельность рабочих органов Совета по сотрудничеству в области здравоохранения в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, эксперты Содружества проанализируют ход выполнения ранее принятых решений, касающихся, в частности, разработки проектов документов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

Повесткой дня предусмотрено также обсуждение информации о деятельности Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ за 2016-2020 годы, которая в июле будет представлена на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества.