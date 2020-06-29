Пока выпускники одиннадцатых классов готовятся к ЕГЭ, чтобы поступить в вузы, в колледжах и техникумах вовсю идет приемная кампания. И если в начале 2000-х в систему среднего профобразования (СПО) шел только каждый третий девятиклассник, то в 2019 году - уже больше половины. Эксперты прогнозируют: в 2020-м прием в колледжи может побить все рекорды. Почему?

- Рынок развернулся: это понимают и родители, и выпускники, - говорит директор Перевозского строительного колледжа Нижегородской области Дмитрий Галочкин. - Найти работу после колледжа или техникума сегодня гораздо проще, чем после вуза. Ребята проходят практику на реальных предприятиях, могут параллельно с основной профессией получить вторую квалификацию. У нас, например, для студентов открыто 200 дополнительных программ. И, что очень важно, выпускники умеют работать на самом передовом оборудовании. Поэтому наших "спецов" работодатели разбирают еще на третьем курсе.

В рамках нацпроекта "Образование" Перевозский колледж выиграл уже два федеральных гранта на оснащение супермастерских. Основной профиль - строительство: облицовка плиткой, кирпичная кладка, электромонтаж, сантехника и отопление, системы вентиляции и кондиционирования.

Топ популярных специальностей выглядит так: "градостроительство", "дорожное строительство", "правоохранительная деятельность", "программное обеспечение". Троечников на них не берут. А поступают ребята не только из Нижегородской области - из Чувашии, Марий Эл, Мордовии.

- 80 процентов наших студентов - иногородние, есть пять общежитий по 450 мест, - замечает Дмитрий Галочкин. - В этом году все документы можно подать дистанционно: у нас своя электронная система, куда ребята загружают сканы заявления и копии аттестатов. Их подлинность мы проверяем через федеральный банк данных. Практически на всех специальностях - конкурс аттестатов. То есть у кого оценки лучше - тот и получает бюджетное место. Но на "правоохранительной деятельности" есть еще собеседование. Его в этом году впервые будем проводить в онлайне - по видеосвязи.

В разных регионах и учебных заведениях способы подачи заявлений могут отличаться. Варианты: по обычной "бумажной" и электронной почте, через собственную информационную систему колледжа или региональные порталы государственных и муниципальных услуг. На сайте учебного заведения должна быть полная информация о том, как подать документы.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ксения Колесникова

И это далеко не все особенности приемной кампании этого года. Их уже утвердило министерство просвещения. Так, прием сканов документов на очную форму обучения завершится 25 августа. По специальностям, требующим творческих, спортивных испытаний или собеседований - 15 августа. При наличии свободных мест прием продлевается до 25 ноября. Так что у тех девятиклассников, кто еще выбирает между 10-м классом и колледжем, есть время определиться. Приказы о зачислении будут выпущены между 26 августа и 1 сентября. А оригиналы документов, медицинские справки можно будет донести до конца года.

Что интересно? Наметился новый и очень устойчивый тренд: в некоторых сферах молодые люди перестали считать высшее образование обязательным условием для получения хорошей работы и зарплаты. Скажем, многие айтишники полагают, что 4-6 лет на диплом - слишком долго, профессию можно освоить гораздо быстрее.

- У нас студенты работают уже с третьего курса, а некоторые - и со второго, - говорит директор Казанского техникума информационных технологий и связи (ГАПОУ "МЦК-КТИТС") Юрий Багров. - Четыре года назад мы полностью поменяли всю техническую базу. И теперь к нам обратился один региональный вуз с просьбой: а можно мы свои практические занятия будем проводить у вас?

Самая популярная специальность в этом техникуме - программист. Средний балл на нем приближается к "пятерке". И даже на платное место проходной балл - 4,2 - конкурс выше, чем в некоторые вузы. Из 500 студентов - 150 учатся по договору.

Как рассказали "РГ" в московском департаменте образования и науки, каждый год высокий конкурс на специальности и профессии IT-направления держится в московских колледжах: "информационные системы и программирование" и "графический дизайнер" - более 10 человек на место. Кроме того, большую заинтересованность выпускники проявляют к промышленному направлению: "оператор станков с программным управлением", "производство и обслуживание авиационной техники", "оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)" и др.

Так что стереотип среднего профессионального образования, как "ПТУ для троечников" - однозначно в прошлом. Сотни колледжей в России дают действительно качественное образование, которое по сравнению с вузами остается более доступным для выпускников школ (около 70 процентов обучающихся в государственных колледжах и техникумах именно бюджетники). Но и доля платников растет каждый год: родители верят, что эти инвестиции быстро окупятся.

Компетентно

Дмитрий Глушко, первый заместитель министра просвещения:

- В моем представлении колледж - это фабрика, завод, предприятие. И он должен выглядеть лучше, чем самое высокотехнологичное предприятие. Сегодня более чем в трети колледжей страны хотя бы по одной из компетенций создана современная производственная мастерская. В этом году добавится еще 1500 мастерских. Национальный проект "Образование" сильно меняет систему профессионального образования. Уверен, что с точки зрения и скорости, и качества подготовки профессиональных навыков, набора компетенций, которые нужны человеку, система СПО опережает вузы. Из системы среднего профобразования на рынок труда в этом году выпускается более 730 тысяч человек. Это больше, чем из системы высшего образования.

Все больше выпускников вузов, уже получив диплом инженера, идут в колледж и добирают рабочую квалификацию

Владимир Блинов, директор научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС:

- По некоторым специальностям выпускники рассматривают среднее профобразование как альтернативу вузам: инженерные-технические специальности, программирование. Причем это наблюдается в наиболее экономически развитых, стабильных регионах, где есть и колледжи с хорошей базой, и места работы для таких специалистов.

Более того, в последний год мы заметили еще один, крайне интересный тренд. В Москве стало больше ребят с высшим образованием, которые целенаправленно идут в колледж. Уже получив специальность инженера, они добирают рабочую квалификацию. Как правило, это сложные технические специальности. Например, специалисты по оптоволоконным сетям, специалисты-"инфраструктурщики" в области связи. Явление удивительное, но его задает нам рынок: работодателю выгодно платить специалисту, который и сам проведет расчеты, сам установит оборудование, а затем и настроит для него программное обеспечение. И получают такие специалисты очень неплохо.

Но ситуация в регионах, конечно, очень разная. Есть передовые колледжи, куда хотят поступать ребята со всей страны. Но есть и такие субъекты, откуда, наоборот, идет сильный отток молодежи. И еще одна важная тенденция - традиционно примерно 10 процентов ребят после колледжей поступают в вузы. Но в последние годы этот процент стал снижаться: ведь после колледжа работодатели предлагают полноценные рабочие места.

Важно

В рамках нацпроекта "Образование" к 2024 году в регионах появится 5000 супермастерских, оснащенных по международным стандартам WorldSkills. Читай - по последнему слову промышленности. Более 4 млрд рублей ежегодно выделяется на переоснащение колледжей и техникумов. Среди приоритетных направлений - строительство, транспорт, информационно-коммуникационные технологии. На базе именно таких мастерских студенты уже сдают демонстрационный экзамен, показывают все, чему научились.

Так, в петербургском "Техникуме "Автосервис" и колледже Петербургской моды выпускники проходят испытания в условиях, максимально приближенным к реальным. Экзаменаторы - представители предприятий. В плюсе все: работодатели подбирают себе новые кадры, а студенты сразу решают вопрос трудоустройства. В Волгоградском техническом колледже созданы и оснащены пять мастерских по направлению "транспорт и логистика". Среди них - "ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "окраска автомобиля", "кузовной ремонт". Сумма финансирования из разных источников - 32 млн рублей. Как рассказал "РГ" директор колледжа Вячеслав Кантур, площадь рабочего пространства - более тысячи квадратных метров. Весь упор - на практику. Колледж получил собственные грузовые и легковые автомобили, погрузчик, асфальтовый каток, экскаватор. Есть оборудование для ремонта кузова, окраски машин и диагностики. В общем студенты словно на настоящем предприятии. Столько же мастерских открыли еще в одном колледже Волгограда - социально-педагогическом: "социальная работа", "физическая культура, спорт и фитнес", "дошкольное образование", "преподавание музыки в школе", "преподавание в младших классах".

Более 4 млрд рублей ежегодно выделяется на переоснащение колледжей и техникумов

- У студентов теперь есть возможность познакомиться с техническими новинками и лучше подготовиться к работе. Например, мастерская "дошкольное образование" позволяет почувствовать себя словно в реальном детском саду, - отметила замдиректора колледжа Светлана Герасименко. Будущие учителя пишут программы, составляют схемы занятий с детьми. В кабинете есть интерактивный стол, конструкторы по робототехнике и много другого полезного оборудования. В целом на базе семи волгоградских колледжей появились уже 35 мастерских. А к новому учебному году должны заработать еще 24.

Пандемия не помешала открыть и в Югре сразу 11 мастерских на базе Советского, Югорского, Нефтеюганского, Сургутского политехнических колледжей и Междуреченского агропромышленного колледжа.

- По сути, мы сейчас работаем над будущим, - рассказала "РГ" глава региона Наталья Комарова. - Эти мастерские формируют условия для освоения лучшего профессионального опыта, открывают возможности для участия в конкурсах, позволяют проводить итоговые аттестации студентов в формате демонстрационных экзаменов и организовывать мероприятия по профессиональной аттестации.

Так, в Советском политехническом колледже Югры сегодня действуют пять новых технологических мастерских по IT-направлениям: "веб-дизайн и разработка", "сетевое и системное администрирование", "IT-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8", "разработка виртуальной и дополненной реальности", "разработка мобильных приложений". Для обучения закупили компьютеры, шлемы виртуальной реальности, графические планшеты, телевизоры для демонстрации работ учащихся.

Советский колледж - один из лидеров в сфере среднего профессионального образования не только в округе, но и за его пределами. Он занимает второе место в медальном зачете в региональном чемпионате WorldSkills. Как отмечают власти Югры, в течение года в регионе будет создано еще десять современных площадок по стандартам WorldSkills.

Подготовили Евгения Цинклер, Роман Мерзляков, Елена Мационг