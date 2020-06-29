Эксперты ВШЭ: Усилия общества и властей сохранили не менее 80 тысяч жизней

Эксперты сравнили фактическую смертность от коронавируса в период с 1 марта по 24 июня и прогнозы. Учитывались в том числе случаи, когда COVID-19 было сопутствующей причиной гибели.

Исследователи определили три группы факторов для ограничения распространение заболевания и предотвращения смертности. Первая - действия людей, которые самостоятельно предпринимают решения о самоизоляции, и организаций, которые ограничивают пребывание сотрудников в офисе, заботятся об их здоровье; власть лишь информирует. Вторая группа факторов связана с политикой правительства, которая направлена на создание условий для выполнения всех ограничительных мер. И третья - вклад медицины в диагностику и лечение заболевших, выявление и изоляцию контактировавших.

Если бы власть и население полностью проигнорировали сообщения о пандемии и не принимали никаких мер, то в теоретической модели число дополнительных смертей могло достигнуть 3,8 миллиона, отметили эксперты ВШЭ. "Однако это максимальная оценка потерь, которая исходит из допущения о том, что граждане внезапно утратили способность к самообучению и рациональной обработке информации. Такая оценка представляется завышенной", - говорится в исследовании.

По мнению авторов, более реалистичной является другая модель. В рамках этого сценария предполагается, что власти информируют, но не предпринимают активных действий по предотвращению развития эпидемии. Расчеты по этой методике показали, что санитарно-эпидемиологические, медицинские и экономические меры, реакция россиян и предприятий позволили сохранить не менее 80 тысяч жизни.

"Спасенные жизни - это результат регулирующих мер властей и ответственного поведения граждан и невозможно надежным образом разделить эти эффекты", - подчеркнул один из авторов исследования, проректор, директор по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрей Жулин. По его словам, современное общество - сложный самоорганизующийся организм, большинство людей хорошо образовано и способно быстро обучаться и адаптироваться к новым обстоятельствам.