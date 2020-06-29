Эксперты ВШЭ: Усилия общества и властей сохранили не менее 80 тысяч жизней

Новости

Спасение экипажа подлодки на Балтике сняли на видео 14:19
В Симферополь подана вода из Ивановских артезианских скважин 14:14
ЦИК: Попытки многократного голосования за рубежом были умышленные 14:05
Кремль опроверг сообщения о повышенном радиационном фоне 14:03
Угонщики использовали Bentley Continental GT в качестве тарана 14:03
Исследование: Какие смартфоны выбирают жители Москвы 14:02
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 14:00
На северо-западе Москвы загорелся технопарк "Орбита" 13:59
В Челябинске передано в суд дело о реставрации памятника Ленину 13:55
Netflix планирует сделать приквел к "Ведьмаку" 13:55
В ЦИК рассказали о попытках атак на сайт голосовании по Конституции 13:46
Матвиенко предложила и впредь голосовать несколько дней 13:41
Торговые центры попросили продлить мораторий на взыскание налогов 13:40
Ростовские ученые создадут методику лечения интернет-зависимости 13:38
Оренбуржец обнаружил в машине метровую змею 13:30
В Нижегородской области по поправкам проголосовали более миллиона человек 13:28
СМИ: "Барселона" уволит главного тренера Сетьена по окончании сезона 13:27
В горах Крыма турист упал с семиметровой высоты 13:22
Кристина Асмус снова разделась на экране 13:20
На турнире по киберфутболу в России разыграли миллион рублей 13:19
Налоговый вычет получили более 760 тысяч самозанятых 13:19
В ЦИК назвали необыкновенно высокой явку на дистанционное голосование 13:18
Мишустин продлил выплаты для соцработников до 15 сентября 13:14
Пассажир рейса Сочи - Москва пойдет под суд за дебош на борту лайнера 13:14
Парковки около ряда поликлиник Москвы временно станут бесплатными 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 14:00
Рубрика: Власть

Эксперты ВШЭ: Усилия общества и властей сохранили не менее 80 тысяч жизней

Текст: Ксения Воронцова
Меры, принятые властями в период пандемии коронавируса, а также ответственное поведение россиян в данной ситуации позволили сохранить жизни не менее 80 тысяч граждан. К таким выводам пришли авторы исследования НИУ Высшей школы экономики.

Эксперты сравнили фактическую смертность от коронавируса в период с 1 марта по 24 июня и прогнозы. Учитывались в том числе случаи, когда COVID-19 было сопутствующей причиной гибели.

Фото: ТАСС/ youtube.com
Президент оценил борьбу с коронавирусом и работу правительства

Исследователи определили три группы факторов для ограничения распространение заболевания и предотвращения смертности. Первая - действия людей, которые самостоятельно предпринимают решения о самоизоляции, и организаций, которые ограничивают пребывание сотрудников в офисе, заботятся об их здоровье; власть лишь информирует. Вторая группа факторов связана с политикой правительства, которая направлена на создание условий для выполнения всех ограничительных мер. И третья - вклад медицины в диагностику и лечение заболевших, выявление и изоляцию контактировавших.

Если бы власть и население полностью проигнорировали сообщения о пандемии и не принимали никаких мер, то в теоретической модели число дополнительных смертей могло достигнуть 3,8 миллиона, отметили эксперты ВШЭ. "Однако это максимальная оценка потерь, которая исходит из допущения о том, что граждане внезапно утратили способность к самообучению и рациональной обработке информации. Такая оценка представляется завышенной", - говорится в исследовании.

По мнению авторов, более реалистичной является другая модель. В рамках этого сценария предполагается, что власти информируют, но не предпринимают активных действий по предотвращению развития эпидемии. Расчеты по этой методике показали, что санитарно-эпидемиологические, медицинские и экономические меры, реакция россиян и предприятий позволили сохранить не менее 80 тысяч жизни.

Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

"Спасенные жизни - это результат регулирующих мер властей и ответственного поведения граждан и невозможно надежным образом разделить эти эффекты", - подчеркнул один из авторов исследования, проректор, директор по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрей Жулин. По его словам, современное общество - сложный самоорганизующийся организм, большинство людей хорошо образовано и способно быстро обучаться и адаптироваться к новым обстоятельствам.

Власть Позиция Наука и образование Высшая школа экономики Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Четыре человека пострадали при взрыве в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
Число смертей от COVID-19 в мире превысило 500 тысяч
ЦИК: Явка на голосование по Конституции за 4 дня составила 37,2%
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан