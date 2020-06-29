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Рубрика: Общество

Эксперты выяснили, как выпускники вузов знают английский язык

Текст: Мария Набиркина
Сегодня знание английского языка имеет большое значение для работодателя при отборе кандидатов на вакансии. Сервис Работа.ру, ГК "Эфко" и АНО "Россия - страна возможностей" выяснили, хорошо ли студенты и выпускники российских вузов знают английский и как эти знания помогут им в карьере. В исследовании приняли участие 2135 учащихся и выпускников около 140 российских вузов из всех регионов страны.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

По данным экспертов Работа.ру, специалисты со знанием английского языка чаще всего востребованы в области науки и образования, в юриспруденции, среди топ-менеджмента, в госслужбе, туристической области и в ИТ-секторе.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Составлен портрет современного выпускника российского вуза

Причем уровень владения английским языком может существенно повлиять на зарплату будущего специалиста. Так, в госсекторе это прибавит более 75 процентов, в образовательной сфере - около 37, а в юриспруденции и ИТ-сфере "англоязычный" кандидат может повысить свою ставку на треть.

Но, как выяснилось, далеко не все выпускники вузов могут похвастаться продвинутым уровнем английского языка. Исследование показало, что лишь 15 процентов российских студентов свободно говорит на английском языке и может уверенно пользоваться им в работе (уровень Upper Intermediate и Advanced). При этом в целом сейчас "инглиш" изучают более 90 процентов студентов. Практически каждый пятый респондент владеет языком на среднем уровне (Intermediate), 16 процентов - знают его на уровне Pre-Intermediate, и пятая часть знают английский язык на начальном уровне.

Интересно, что знание языка напрямую зависит от карьерных планов молодых людей. Так, среди студентов и выпускников, которые планируют работать в России, только у 17 процентов уровень английского выше среднего или на продвинутом уровне. А вот среди тех, кто собирается работать в другой стране, таких гораздо больше.

- Специалисты со знанием английского языка востребованы сегодня во многих сферах - от логистики до образования и госуправления, а в будущем таких отраслей станет еще больше, - отметила Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру. - Однако большинство выпускников российских вузов пока не могут похвастаться продвинутым уровнем английского. Это приводит к дефициту кадров на рынке. В итоге работодатели готовы платить специалисту "с языком" больше.

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