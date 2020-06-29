Экзитпол ВЦИОМ: 76% россиян поддержали поправки к Конституции за 4 дня

Поправки в Конституцию РФ за четыре дня голосования поддержали 76% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ на выходе с избирательных участков.

Против поправок, по данным экзитпола, выступают 23,6% респондентов.

По состоянию на 21.00 воскресенья, 28 июня, в опросе на 800 избирательных участках в 25 регионах РФ приняли участие 163 124 человека: 70,6% ответили на вопрос, 29,4% отказались.

Напомним, что общероссийское голосование по внесению изменений в Основной закон страны проходит с 25 июня по 1 июля.