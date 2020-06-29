ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

Европейский союз продлил до 31 января 2021 года экономические санкции против России, введенные из-за кризиса 2014 года на Украине.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить санкции, направленные на отдельные сектора экономики России еще на 6 месяцев до 31 января 2021 года", - цитирует ТАСС заявление Совета ЕС.

Публикация сегодня этого документа носит формальный характер, поскольку решение о продлении санкций было согласовано еще 10 дней назад. Тогда члены Евросовета в ходе видеоконференции обсудили ход выполнения Минских соглашений и признали, что они все еще не выполнены.

Вопрос, каким образом Россия должна повлиять на разрешение конфликта, участником которого не является, традиционно не поднимался.