Футболист "Арсенала" Луценко установил рекорд ЧР по числу голов головой

Форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко установил рекорд по количеству мячей, забитых головой в чемпионате России по футболу в одном сезоне. Об этом сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги.

"Арсенал" в субботу проиграл на выезде "Ростову" со счетом 1:2 в матче 24-го тура РПЛ. Единственный мяч у туляков на 58-й минуте провел Луценко. Для форварда этот гол стал восьмым в текущем сезоне, забитым ударом головой, что является новым рекордом чемпионата России. Предыдущее достижение (7 голов) в разное время покорилось трем игрокам - Александру Бухарову, Сейду Думбия и Артему Дзюбе.

Всего на счету Луценко 11 голов в нынешнем сезоне РПЛ, и в списке лучших бомбардиров он делит второе место с ростовчанином Элдором Шомуродовым и спартаковцем Александром Соболевым. Лидирует нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба с 15 мячами в активе.