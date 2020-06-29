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29.06.2020 14:20
Рубрика: Спорт

Футболист "Арсенала" Луценко установил рекорд ЧР по числу голов головой

Текст: Максим Домчев

Форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко установил рекорд по количеству мячей, забитых головой в чемпионате России по футболу в одном сезоне. Об этом сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Арсенал" в субботу проиграл на выезде "Ростову" со счетом 1:2 в матче 24-го тура РПЛ. Единственный мяч у туляков на 58-й минуте провел Луценко. Для форварда этот гол стал восьмым в текущем сезоне, забитым ударом головой, что является новым рекордом чемпионата России. Предыдущее достижение (7 голов) в разное время покорилось трем игрокам - Александру Бухарову, Сейду Думбия и Артему Дзюбе.

Всего на счету Луценко 11 голов в нынешнем сезоне РПЛ, и в списке лучших бомбардиров он делит второе место с ростовчанином Элдором Шомуродовым и спартаковцем Александром Соболевым. Лидирует нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба с 15 мячами в активе.

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