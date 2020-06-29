Генич и Шнякин прокомментируют дерби ЦСКА - "Спартак"

Телеканал "Матч ТВ" назвал имена комментаторов, которые будут работать на играх 25 тура Тинькофф РПЛ 30 июня и 1 июля.

Центральную игру тура между ЦСКА и "Спартаком", которая состоится 30 июня в 20.30, прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин, а Денис Казанский станет ведущим выездной студии на домашнем стадионе армейцев. В студии зрителей ждут эксперты Рашид Рахимов и Дмитрий Хохлов.

Команды находятся на 5-й и 6-й строчках в турнирной таблице. ЦСКА опережает своего соперника на 5 очков. В матче первого круга спартаковцы победили 2:1.

Пользователи приложения "МАТЧ!" могут писать во встроенном чате свои вопросы экспертам и делиться мнением по текущей встрече. Самые яркие реплики будут показаны в эфире.