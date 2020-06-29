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Рубрика: Происшествия

Глава АТЦ СНГ: Закрытие границ снизило уровень террористической активности

Текст: Иван Егоров
Введение режима самоизоляции и закрытие границ из-за пандемии коронавируса помогли снизить уровень террористической активности в России и странах СНГ. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков в интервью ТАСС.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

По его словам, по мере перевода населения к режиму самоизоляции и закрытия границ между государствами уровень террористических актов несколько снизился. Причина, как отметил Новиков, очевидна - террористам стало заметно сложнее перемещаться как внутри отдельных государств, так и между странами. При этом, по его данным, на первых этапах распространения пандемии практически все спецслужбы стран СНГ отметили некоторую растерянность террористических организаций в вопросах их материального обеспечения. Сейчас международные террористические организации максимально переходят в онлайновые схемы. Но, как заметил Новиков, через интернет можно получать только оплату, а вот возможности реального физического перемещения наркотиков или оружия ограничены. В тоже время спецслужбы обращают внимание и на активизацию медийных центров террористов по новым направлениям деятельности.

Фото: РИА Новости
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"Они связаны в первую очередь с мобилизационными технологиями обеспечения общественной безопасности, противодействием распространению недостоверной информации, попыткам создавать очаги паники и социального напряжения", - подчеркнул Андрей Новиков. Например, по его данным, вербовщики международных террористических группировок не просто используют и без того сложную ситуацию с пандемией, привлекая новых "солдат джихада", но и распространяют призывы к максимальному распространению инфекции СOVID-19 заболевшими членами организации в общественных местах и государственных учреждениях.

Что касается возможности создания и распространение биологического оружия террористами, то как отметил Новиков, это требует высокотехнологичных лабораторий, специалистов с высокой квалификацией, овладения сложнейшими технологиями. По его словам, такого рода подготовительная террористическая деятельность не может остаться незамеченной и, конечно же, будет пресечена. В то же время глава АТЦ СНГ, рассказал о том, что ситуация в которой оказался весь мир, высветила другую проблему - размещение на территории некоторых стран, граничащих с государствами СНГ, биолабораторий, принадлежащих зарубежным, чаще всего зарубежным, ведомствам и фондам

Особую озабоченность, по словам Новикова, вызывает безопасность американских биолабораторий на Украине и в Грузии, с учетом проблем государственного управления в этих странах.

"Собственно говоря, опыт настоящей пандемии может дать представление о последствиях утраты или неконтролируемой утечки биоматериалов, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека", - подытожил он.

Происшествия Терроризм Антитеррор

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