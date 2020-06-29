Глава Сбербанка спрогнозировал рост рубля на 10% до конца года

Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что до конца года курс рубля может вырасти примерно на 10%. Но сделал оговорку, что в условиях пандемии коронавируса прогнозировать валютные курсы довольно сложно.

"Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать, - сказал глава Сбербанка. - Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков, Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару", - говорит Греф. Но добавляет, что в случае второй волны коронавируса "рубль, возможно, станет колебаться".

По мнению банкира, аналогично ситуация с пандемией будет сказываться на макроэкономических показателях. "Мы делали прогноз падения ВВП от 6 до 9% в зависимости от того, сколько продлится ситуация закрытости. Сегодня наш прогноз куда более оптимистичен: примерно минус 4,2-4,5% ВВП. Опять же, если не случится повторной волны", - сказал Греф.