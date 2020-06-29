Японский университет префектуры Миэ выпустил первого в мире дипломированного магистра-ниндзя. 45-летний Генъити Мицухаси два года изучал все, связанное с традициями японских средневековых разведчиков-диверсантов в Международном центре изучения ниндзя Университета Миэ.

Центр расположен в городе Ига, "столице ниндзя" - именно в этом регионе (а также в находящемся рядом уезде Кока) базировались когда-то шпионские кланы. Мицухаси за время обучения исследовал все доступные документы об искусстве ниндзя, а также постарался освоить практические навыки тайных агентов. При этом студент сделал все, чтобы обучение было максимально приближено к средневековым временам. "Известно, что по утрам ниндзя работали в поле, как обычные крестьяне, а уже потом тренировались, - цитирует слова Мицухаси издание Japan Times. - Я пошел тем же путем: в свободное от учебы время выращивал овощи". Как отметил профессор Юдзи Ямада, "курс предназначен, чтобы узнать о ниндзя, а не стать им".

Популяризация ниндзя - одно из главных направлений деятельности префектуры Миэ, стремящейся создать себе имидж единственного в мире центра изучения культуры средневековых агентов.