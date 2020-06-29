Исследование: Какие смартфоны выбирают жители Москвы

Компания "Связной" изучила спрос на столичном рынке смартфонов после окончания режима самоизоляции. Жители Москвы стали чаще покупать смартфоны в высоком ценовом сегменте, а темпы роста продаж в городе опережают общероссийские показатели. Исследование (есть у "РГ") проведено по всему столичному региону, а не только основывается на продажах ритейлера.

С 9 по 22 июня продажи смартфонов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14% в штуках и на 32% в деньгах до 162 тыс. смартфонов и 3,8 млрд рублей, в то время как продажи на всем российском рынке без учета Москвы выросли на 9% в штуках и 15% в деньгах. Самыми популярными смартфонами у жителей столицы по количеству продаж стали Samsung Galaxy A51, Apple iPhone 11 128 Гб и Samsung Galaxy A10.

Московский рынок смартфонов опережает российский и по средней цене. Так, с 9 по 22 июня средняя цена смартфона в России выросла на 5% до 15 464 рублей, тогда как в Москве этот показатель вырос на 15% до 23 668 рублей. Наибольший рост показали смартфоны в высоком ценовом сегменте. Столичные пользователи стали чаще выбирать устройства стоимостью свыше 50 тыс рублей, имеющие более качественные камеры, процессоры и обеспечивающие более комфортный опыт использования. Самыми популярными устройствами по сумме продаж являются iPhone 11 на 128 и 64 Гб соответственно, а третье место занимает Samsung Galaxy A51.