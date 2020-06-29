Новости

В Симферополь подана вода из Ивановских артезианских скважин 14:14
ЦИК: Попытки многократного голосования за рубежом были умышленные 14:05
Кремль опроверг сообщения о повышенном радиационном фоне 14:03
Угонщики использовали Bentley Continental GT в качестве тарана 14:03
Исследование: Какие смартфоны выбирают жители Москвы 14:02
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 14:00
На северо-западе Москвы загорелся технопарк "Орбита" 13:59
В Челябинске передано в суд дело о реставрации памятника Ленину 13:55
Netflix планирует сделать приквел к "Ведьмаку" 13:55
В ЦИК рассказали о попытках атак на сайт голосовании по Конституции 13:46
Матвиенко предложила и впредь голосовать несколько дней 13:41
Торговые центры попросили продлить мораторий на взыскание налогов 13:40
Ростовские ученые создадут методику лечения интернет-зависимости 13:38
Оренбуржец обнаружил в машине метровую змею 13:30
В Нижегородской области по поправкам проголосовали более миллиона человек 13:28
СМИ: "Барселона" уволит главного тренера Сетьена по окончании сезона 13:27
В горах Крыма турист упал с семиметровой высоты 13:22
Кристина Асмус снова разделась на экране 13:20
На турнире по киберфутболу в России разыграли миллион рублей 13:19
Налоговый вычет получили более 760 тысяч самозанятых 13:19
В ЦИК назвали необыкновенно высокой явку на дистанционное голосование 13:18
Мишустин продлил выплаты для соцработников до 15 сентября 13:14
Пассажир рейса Сочи - Москва пойдет под суд за дебош на борту лайнера 13:14
Парковки около ряда поликлиник Москвы временно станут бесплатными 13:12
Минск и Лондон обсудили взаимодействие в миротворческой деятельности 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 14:02
Рубрика: Digital

Исследование: Какие смартфоны выбирают жители Москвы

Текст: Иван Черноусов

Компания "Связной" изучила спрос на столичном рынке смартфонов после окончания режима самоизоляции. Жители Москвы стали чаще покупать смартфоны в высоком ценовом сегменте, а темпы роста продаж в городе опережают общероссийские показатели. Исследование (есть у "РГ") проведено по всему столичному региону, а не только основывается на продажах ритейлера.

Фото: iStock
Эксперты объяснили пользу отключения геолокации на смартфоне

С 9 по 22 июня продажи смартфонов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14% в штуках и на 32% в деньгах до 162 тыс. смартфонов и 3,8 млрд рублей, в то время как продажи на всем российском рынке без учета Москвы выросли на 9% в штуках и 15% в деньгах. Самыми популярными смартфонами у жителей столицы по количеству продаж стали Samsung Galaxy A51, Apple iPhone 11 128 Гб и Samsung Galaxy A10.

Фото: istock
Россиянам рассказали, как пользоваться смартфоном в жару

Московский рынок смартфонов опережает российский и по средней цене. Так, с 9 по 22 июня средняя цена смартфона в России выросла на 5% до 15 464 рублей, тогда как в Москве этот показатель вырос на 15% до 23 668 рублей. Наибольший рост показали смартфоны в высоком ценовом сегменте. Столичные пользователи стали чаще выбирать устройства стоимостью свыше 50 тыс рублей, имеющие более качественные камеры, процессоры и обеспечивающие более комфортный опыт использования. Самыми популярными устройствами по сумме продаж являются iPhone 11 на 128 и 64 Гб соответственно, а третье место занимает Samsung Galaxy A51.

Digital Гаджеты

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Четыре человека пострадали при взрыве в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
Число смертей от COVID-19 в мире превысило 500 тысяч
ЦИК: Явка на голосование по Конституции за 4 дня составила 37,2%