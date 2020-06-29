Кабмин выделил 274,3 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми

Правительство выделило из своего резервного фонда 274,3 миллиарда рублей на единовременные выплаты семьям на детей до 16 лет.

Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Мера поддержки охватит не менее 27 миллионов детей.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что выплаты начнутся 1 июля.

Родителям, уже получившим ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и разовую выплату на детей от 3 до 16 лет, деньги переведут автоматически без подачи дополнительных заявлений. Тем, кто пока не обращался за пособиями, необходимо сделать это до 1 октября. Единовременную выплату за июнь и июль они получат одной суммой.