Новости

Козловский снимет музыкальную комедию, связанную с русской литературой 28.06.2020
Пропавшую под Тулой школьницу нашли мертвой 28.06.2020
The Rolling Stones пригрозили подать в суд на президента США 28.06.2020
Выплаты медикам и соцработникам учтут при расчете отпускных 28.06.2020
Трамп: Россия обыграла Обаму и Байдена по всем фронтам 28.06.2020
Детский омбудсмен займется делом об изнасиловании девочки в Татарстане 28.06.2020
В Брянске погибла трехлетняя девочка 28.06.2020
Ответ Бэт-вселенной: все Джокеры объединились в одну команду 28.06.2020
Мэттью МакКонахи показали в образе Двуликого - врага Бэтмена 28.06.2020
Трамп назвал фейком публикацию NYT о России и Афганистане 28.06.2020
"Норникель" назвал грубым нарушением происшествие на Талнахской фабрике 28.06.2020
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера "Крыльев Советов" 28.06.2020
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Душа". Там все темнокожие 28.06.2020
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию 28.06.2020
В ОПРФ запустили блог с разбором фейков о голосовании по Конституции 28.06.2020
Путин рассказал о правиле не летать вместе с премьером 28.06.2020
В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом 28.06.2020
Онлайн-выпускной только в соцсети ВКонтакте посмотрели 23 миллиона человек 28.06.2020
На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского 28.06.2020
Асафов: В Москве никаких нарушений при голосовании нет 28.06.2020
В Галисии на дискотеки будут пускать только в масках 28.06.2020
Наблюдатель: Голосование в Москве организовано с соблюдением всех требований 28.06.2020
В Петербурге начался сезон фонтанов 28.06.2020
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в северо-западном тоннеле Москвы 28.06.2020
Жителей Бишкека призвали не выходить из дома из-за дезинфекции улиц 28.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 00:00
Рубрика: В мире

Польский забег

Поляки выбирали президента и видение будущего страны
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
В Польше прошли выборы президента. Несмотря на то что в них участвовали 11 кандидатов, основная борьба развернулась между действующим главой государства Анджеем Дудой и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Поляки выбирали одно из двух принципиально разных видений того, какой должна быть Польша в ближайшие пять лет. Предвыборная кампания подтвердила: у Дуды и Тшасковского разные взгляды на все, включая внешнюю политику.
Польский избирком призвал избирателей брать с собой не только маску и ручку, но и бутылку воды. Фото: REUTERS Польский избирком призвал избирателей брать с собой не только маску и ручку, но и бутылку воды. Фото: REUTERS
Польский избирком призвал избирателей брать с собой не только маску и ручку, но и бутылку воды. Фото: REUTERS

Не секрет, что в последние годы внешняя политика не интересует польских государственных мужей, а если уж они обращаются к этой теме, то исключительно для того, чтобы использовать ее в качестве инструмента политики внутренней. Правящая с 2015 года право-консервативная партия "Право и справедливость" не представляет, как ей вести диалог с соседями, к которым у нее есть исторические счеты. А Европейский союз и вовсе "насолил" лидеру "ПиС" Ярославу Качиньскому тем, что на два срока "пригрел" на посту главы Евросовета его главного политического противника - экс-премьера Дональда Туска. Брюссель вообще воспринимают в Варшаве как "логово врага", оттуда постоянно поступают претензии, когда власть пытается подмять под себя суды и СМИ. Ничего удивительного, что, вопреки здравому смыслу и географической логике, нынешние польские власти все поставили на одну карту, которая находится за океаном. Президент США Дональд Трамп не укоряет польских лидеров за их недемократическое поведение, а, напротив, дружески треплет по плечу, называет ближайшими союзниками и обещает усилить американское военное присутствие в этой стране. Правда, пока дело ограничивается только обещаниями. Вот и в минувшую среду, когда желающий переизбраться на пост президента Анджей Дуда полетел в Вашингтон, общественность замерла в ожидании: что привезет за три дня до выборов глава государства из Белого дома? В ситуации, когда Дональд Трамп принял решение перебросить часть американского воинского контингента, размещающегося в ФРГ, в другие страны, появились предположения, что накануне выборов Дуде удалось вписать в этот список Польшу. Но оказалось, что речь шла лишь об "отеческом благословении" заокеанского коллеги и совместном фото для предвыборной агитации. Удивлялись даже давно утратившие иллюзии оппозиционные СМИ.

Фото: Leon Neal/Getty Images
Жена президента Польши оказалась в центре скандала в СМИ

Совсем другое дело Рафал Тшасковский. Пока Дуда позировал для фото с хозяином овального кабинета, кандидат от известной своими либеральными взглядами проевропейской "Гражданской коалиции", бывший депутат Европарламента Тшасковский представил полякам свою предвыборную программу. Издание Dziennik так изложило его внешнеполитические приоритеты: "возвращение Польше ее места в ЕС, восстановление диалога с ключевыми европейскими партнерами: Германией и Францией, поддержка стабильности и благосостояния на Украине и, наконец, открытость к разговору о том, как исправить отношения с Россией, "потому что два великих народа заслуживают большего, чем находиться в постоянном клинче".

Нынешние польские власти все поставили на одну карту, которая находится за океаном

Другое дело, что в нынешней Польше, переживающей кризис, вызванный коронавирусом, не внешняя политика будет иметь основное значение для избирателей. И в этом смысле вряд ли нынешнее голосование выявит лидера. Эксперты и опросы общественного мнения предвещают неизбежное проведение второго тура 12 июля.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин: Заявления о "вбросе" коронавируса необоснованны
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Американскую киноиндустрию обвинили в криминализации темнокожих
Что дает Беларуси и России подписание соглашения о взаимном признании виз