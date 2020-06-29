В Польше прошли выборы президента. Несмотря на то что в них участвовали 11 кандидатов, основная борьба развернулась между действующим главой государства Анджеем Дудой и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Поляки выбирали одно из двух принципиально разных видений того, какой должна быть Польша в ближайшие пять лет. Предвыборная кампания подтвердила: у Дуды и Тшасковского разные взгляды на все, включая внешнюю политику.

Не секрет, что в последние годы внешняя политика не интересует польских государственных мужей, а если уж они обращаются к этой теме, то исключительно для того, чтобы использовать ее в качестве инструмента политики внутренней. Правящая с 2015 года право-консервативная партия "Право и справедливость" не представляет, как ей вести диалог с соседями, к которым у нее есть исторические счеты. А Европейский союз и вовсе "насолил" лидеру "ПиС" Ярославу Качиньскому тем, что на два срока "пригрел" на посту главы Евросовета его главного политического противника - экс-премьера Дональда Туска. Брюссель вообще воспринимают в Варшаве как "логово врага", оттуда постоянно поступают претензии, когда власть пытается подмять под себя суды и СМИ. Ничего удивительного, что, вопреки здравому смыслу и географической логике, нынешние польские власти все поставили на одну карту, которая находится за океаном. Президент США Дональд Трамп не укоряет польских лидеров за их недемократическое поведение, а, напротив, дружески треплет по плечу, называет ближайшими союзниками и обещает усилить американское военное присутствие в этой стране. Правда, пока дело ограничивается только обещаниями. Вот и в минувшую среду, когда желающий переизбраться на пост президента Анджей Дуда полетел в Вашингтон, общественность замерла в ожидании: что привезет за три дня до выборов глава государства из Белого дома? В ситуации, когда Дональд Трамп принял решение перебросить часть американского воинского контингента, размещающегося в ФРГ, в другие страны, появились предположения, что накануне выборов Дуде удалось вписать в этот список Польшу. Но оказалось, что речь шла лишь об "отеческом благословении" заокеанского коллеги и совместном фото для предвыборной агитации. Удивлялись даже давно утратившие иллюзии оппозиционные СМИ.

Совсем другое дело Рафал Тшасковский. Пока Дуда позировал для фото с хозяином овального кабинета, кандидат от известной своими либеральными взглядами проевропейской "Гражданской коалиции", бывший депутат Европарламента Тшасковский представил полякам свою предвыборную программу. Издание Dziennik так изложило его внешнеполитические приоритеты: "возвращение Польше ее места в ЕС, восстановление диалога с ключевыми европейскими партнерами: Германией и Францией, поддержка стабильности и благосостояния на Украине и, наконец, открытость к разговору о том, как исправить отношения с Россией, "потому что два великих народа заслуживают большего, чем находиться в постоянном клинче".

Нынешние польские власти все поставили на одну карту, которая находится за океаном

Другое дело, что в нынешней Польше, переживающей кризис, вызванный коронавирусом, не внешняя политика будет иметь основное значение для избирателей. И в этом смысле вряд ли нынешнее голосование выявит лидера. Эксперты и опросы общественного мнения предвещают неизбежное проведение второго тура 12 июля.