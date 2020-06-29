Так, итальянские специалисты из Национального института астрофизики, собрав данные из более ста стран с января по апрель, обнаружили, что на широтах между 40 и 60 градусами к северу от экватора, ультрафиолету требовалось от 30 минут до 14 часов в день, чтобы убить более 60 процентов возбудителя. Это, в частности, наблюдалось в Китае, Италии, Испании, Великобритании и США.

Иная картина была в южных регионах, расположенных между 40 и 60 градусами к югу от экватора. Здесь для уничтожения тех же 60 процентов вируса солнечному свету требовалось от 4 до 35 минут. К этим странам относятся Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, Чили, Аргентина и Зимбабве.

Аналогичную картину получили американские ученые, рассмотревшие связь между пандемией и температурой с января по середину марта в 50 городах мира. Средние температуры за 20-30 дней до первой смерти от COVID-19 в каждом из наиболее пострадавших городов были примерно одинаковыми - от 3 C до 9 C. Индекс распространения коронавируса в Европе при средней температуре 11,2 градуса равнялся 2,67, а в Африке, южнее Сахары, опускался до 0,03 при средней температуре там в 34,8 градуса.

Вывод? Низкие температуры ставят Центральную Азию, Кавказ, Восточную и Центральную Европу, Великобританию, северо-восточную и средне-западную часть США перед наибольшим риском распространения инфекции зимой и ранней весной, считают авторы работы. По их мнению, эти данные помогут специалистам в борьбе со страшным недугом.