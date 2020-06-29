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29.06.2020 22:15
Рубрика: Спорт

Правильно пошел

Непомнящий преуспел в рапиде
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
30 июня на престижном турнире по быстрым шахматам Chessable Masters, который организовал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, стартуют полуфиналы. В одном из них сыграет сам Карлсен, в другом - наш Ян Непомнящий.

В четвертьфинале Непомнящий победил Владислава Артемьева. Полуфинал тоже мог получиться российским. Но соперником Яна будет Аниш Гири из Нидерландов, он выбил из борьбы Александра Грищука.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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- Артемьев сильный шахматист, но я верил, что Ян его победит, - прокомментировал Карлсен успех Непомнящего. - Он здорово играл, и теперь, с кем бы он ни столкнулся в полуфинале, у него хорошие шансы.

Магнус, напомним, обыграл американца Фабиано Каруану и наблюдал за матчем между Дин Лижэньем(Китай) и Хикару Накамурой(США). Чемпион мира признался, что от рапида получает удовольствие и как игрок, и как зритель.

- Я всегда считал быстрые шахматы самым трудным видом шахмат, потому что это такой хитрый гибрид между классикой и блицем, - цитирует Карлсена портал chess24. - Сбалансировать их очень сложно, но я думаю, что это также очень увлекательно.

Фото: РИА Новости
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Chessable Masters с призовым фондом в 150 тысяч долларов - третий из четырех этапов тура, организованного норвежцем. Первые соревнования выиграл Карлсен, вторые - наш Даниил Дубов. Оба получили путевку в Гранд-финал.

Между тем президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил, что в течение месяца определится место и время возобновления турнира претендентов, который стартовал в Екатеринбурге, но был приостановлен 26 марта из-за коронавируса.

Спорт Шахматы

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