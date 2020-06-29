Казахстан может вернуться к жесткому карантину

В Казахстане в связи с увеличением числа выявленных случаев коронавируса может быть вновь введен жесткий карантин. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать этот вопрос и представить ему предложения.

"С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года", - завил Токаев во время совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции. По его словам, своевременно введенный карантин позволил выиграть время и оттянуть пик эпидемии.

Но власти оказались не готовы к работе после снятия режима ЧП и ослабления карантинных мер. "С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев коронавирусной инфекции увеличилось в 7 раз", - отметил Токаев. "Система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения. Межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей. Это надо признать. Министерство здравоохранения не смогло обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти", - перечислил недостатки президент. По его словам, предпринятые меры были малоэффективны, многие организации нарушали санитарные требования, в регионах наблюдается острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарственных средств, медицинского оборудования. За это Токаев объявил замечания главам ряда городов и областей.

"Акимы, министры фактически закрылись от простого народа - не реагируют вовремя на жалобы и обращения граждан, в то время как многие люди уже впадают в отчаяние, не зная к кому обращаться", - констатировал президент Казахстана. По его словам, из 40 тысяч вопросов граждан ответы дали только на треть. "В результате подобного отношения мы получаем новый всплеск инфодемии, поток откровенных фейков и дезинформации, которые еще сильнее осложняют нашу работу", - заявил Токаев.

В связи с тем, что он допускает, что пандемия коронавируса продлится еще долго, президент поручил правительству разработать Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу, а граждан призвал придерживаться рекомендаций и требований министерства здравоохранения и санитарных врачей.