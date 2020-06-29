Указ главы Республики Коми от 29 июня 2020 года № 66 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения (далее - Изменения) согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 6 Изменений, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Указа и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 29 июня 2020 г. № 66

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пунктах 11, 16.1, абзаце первом пункта 19.1, абзаце первом пункта 19.2, абзаце первом пункта 20 слова "30 июня" заменить словами "14 июля";

2) дополнить пунктом 14.8 следующего содержания:

"14.8. обеспечить с 6 июля 2020 г. на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск", организацию отдыха и оздоровления детей и их санаторно-курортного лечения с соблюдением комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.";

3) подпункт 1 пункта 19.1 изложить в следующей редакции:

"1) работу на территориях муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск" ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, указанных в позиции 1 приложения № 1 к настоящему Указу, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется:

на столовые, буфеты и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

на организации с круглосуточным пребыванием людей;";

4) в абзаце втором пункта 19.2 слова "в том числе детских лагерях, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха, за исключением" заменить словами "объектах санаторно-курортного лечения и отдыха, за исключением особенностей, установленных пунктом 14.8 настоящего Указа,";

5) дополнить пунктом 19.6 следующего содержания:

"19.6. Разрешить с 29 июня 2020 г. на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий, указанных в подпункте 1 пункта 19.1 настоящего Указа, работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.

До начала функционирования летних веранд (летних кафе) при стационарных предприятиях общественного питания, размещаемых в установленном законодательством порядке, организации, индивидуальные предприниматели в письменной форме направляют уведомление в орган местного самоуправления, в котором должны содержаться обязательства о выполнении установленных законодательством требований, в том числе о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.";

6) в пункте 20:

абзац третий после слов "в организации" дополнить словами ", если указанные граждане не находятся на листке нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 (далее - Временные правила)";

абзац четвертый после слов "нормативными правовыми актами" дополнить словами ", в случае если указанные граждане не находятся на листке нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами";

дополнить абзацами одиннадцатым - четырнадцатым следующего содержания:

"В соответствии с Временными правилами период соблюдения режима самоизоляции (карантина) застрахованными лицами в возрасте 65 лет и старше, установленный настоящим пунктом, исчисляется с 15 июня 2020 года в следующем порядке:

с 15 июня 2020 г. по 28 июня 2020 г.;

с 29 июня 2020 г. по 12 июля 2020 г.;

с 13 июля 2020 г. по 14 июля 2020 г.";

7) приложение № 3 к Указу дополнить разделами IX - XI следующего содержания:

"IX. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания

1. Размещение столов с соблюдением принципа дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 метра между столами.

2. Исключить проведение поминок, банкетов, свадеб и иных культурно-массовых мероприятий.

3. Использование персоналом средств индивидуальной защиты - маски (одноразовой или многоразовой со сменными фильтрами) со сменой каждые 3 часа или респиратора фильтрующего со сменой в соответствии с инструкцией, перчаток. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

4. Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов осуществляется герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета.

5. Организация при входе на объект мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

6. Проведение влажной уборки и дезинфекции столов и стульев после завершения обслуживания каждого посетителя.

7. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

8. Применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха.

9. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

10. Рекомендуется оснащение посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных температурных режимах.

11. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

12. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды применяется одноразовая столовая посуда и приборы или работа организации не осуществляется. Столовые приборы многоразового использования должны после мытья проходить тепловую обработку в сухо-жаровом шкафу не менее 20 минут на максимальном температурном режиме.

13. При применении одноразовой посуды производить сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.

14. Применение для проведения дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

15. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования.

16. Организация "входного фильтра" для посетителей с проведением контроля температуры тела. Не допускается обслуживание посетителей с повышенной температурой тела (выше 37°С).

X. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления

1. Перед открытием каждой смены проводить генеральную уборку всех помещений организации отдыха детей и их оздоровления (далее - оздоровительная организация) с применением дезинфицирующих средств.

2. Осуществлять одномоментный заезд всех детей в лагерь (в один день), а также - одномоментный выезд, с перерывом между сменами не менее 2-х дней (для проведения заключительной дезинфекции всех помещений). Установить запрет на прием детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены.

3. Осуществлять одномоментный заезд всех сотрудников лагеря. На период работы смены исключить возможность выезда сотрудников за пределы лагеря.

4. Обеспечить допуск к работе сотрудников по результатам иммунно-ферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала работы в оздоровительной организации.

5. Обеспечить на каждого ребенка при заезде документы о состоянии здоровья: сведения о прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19. Во время заезда проводить обязательную термометрию каждого ребенка и сопровождающих взрослых с использованием бесконтактных термометров с оформлением результатов в журналах.

6. Обеспечить проведение ежедневных "утренний фильтров" с обязательной бесконтактной термометрией среди детей и сотрудников с целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой обеспечить их незамедлительную изоляцию до приезда законных представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады скорой помощи.

7. Установить при входе во все здания, в том числе перед входом в столовую дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

8. Обеспечить проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму всех помещений с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, дверных ручек, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов, подлокотников и иных поверхностей).

9. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.

10. Обеспечить проведение в отсутствие детей сквозного проветривания помещений.

11. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.

12. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников, проведение регулярной обработки рук кожными антисептиками и дезинфицирующими салфетками, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

13. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми и сотрудниками.

14. Закрепить за каждым отрядом отдельное помещение. Организовать размещение детей, позволяющее обеспечить социальную дистанцию 1,5 м.

15. Организовать максимальное проведение мероприятий с участием детей на открытом воздухе с учетом погодных условий; кружковую работу - отдельно для разных отрядов в целях максимального разобщения детей в помещениях.

16. Исключить в период работы оздоровительной организации нахождение на ее территории посторонних лиц, а также исключить родительские дни.

17. Организовать питание детей по графику. После каждого приема пищи проводить дезинфекцию путем погружения в дезинфицирующий раствор столовой и чайной посуды, столовых приборов с последующим мытьем и высушиванием посуды на полках, решетках, стеллажах в вертикальном положении или на "ребре" либо мытьем в посудомоечной машине с соблюдением температурного режима.

18. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

19. Обеспечить для заезда на территорию оздоровительной организации служебного (специализированного, коммунального, пассажирского и др.) автотранспорта, предусмотрев на входе обязательные дезинфекционные мероприятия или оборудовать для автотранспорта поставщика пищевых продуктов специальную площадку перед въездом в лагерь для передачи товаров, в том числе продуктов питания.

XI. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для работы санаторно-курортных учреждений

1. Перед приемом отдыхающих в санаторно-курортном учреждении должна быть проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, использующихся при вирусных инфекциях.

2. Осуществлять для персонала санаторно-курортных учреждений пропускной режим с обязательной бесконтактной термометрией тела при входе. Лица с повышенной температурой тела и с признаками инфекционных заболеваний (кашель, насморк и другие) к работе не допускаются.

3. Обеспечить на каждого отдыхающего при заезде документы о состоянии здоровья: сведения о прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19, - в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем 3 дня до отъезда. Во время заезда проводить обязательную термометрию каждого отдыхающего с использованием бесконтактных термометров с оформлением результатов в журналах.

4. Обеспечить возможность поселения отдыхающих в номера на 1 - 2 человека, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи.

5. Обеспечить перед началом работы системы вентиляции санаторно-курортного учреждения ее очистку и проверку на эффективность.

6. Внутренняя отделка номеров должна позволять проводить влажную уборку и дезинфекцию в соответствии с требованиями к разным поверхностям.

7. Обеспечить ежедневную уборку номеров с применением дезинфицирующих средств в течение срока проживания отдыхающих.

8. Обеспечить проведение в номерах обязательной уборки с очисткой и обработкой всех поверхностей помещений после выезда отдыхающих. В номерах с бумажными обоями вместо влажной уборки и дезинфекции обеспечить проведение сухой уборки стен и потолка с последующим обязательным применением оборудования для обеззараживания воздуха.

9. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Для дезинфекции используются средства, разрешенные к применению на данном объекте.

10. Обеспечить оказание медицинских услуг в санаторно-курортном учреждении по предварительной записи. Групповые процедуры проводить с соблюдением принципа социального дистанцирования, при невозможности - отменять. Все медицинские помещения должны быть оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха. После приема каждого пациента проводить дезинфекцияю контактных поверхностей и проветривание помещения.

11. Обеспечить проведение термометрии при приеме отдыхающих в учреждение, а также не реже 1 раза в день. В случае выявления отдыхающих с повышенной температурой тела, а также с другими признаками ОРВИ - незамедлительно изолировать и принимать меры для лабораторного обследования на COVID-19 и госпитализации. Информацию о выявлении больного передавать в территориальные органы Роспотребнадзора.

12. В случае выявления среди отдыхающих больного с новой коронавирусной инфекцией в номере отдыхающего (после его госпитализации) специализированной организацией дезинфекционного профиля проводится дезинфекция всех поверхностей, включая кондиционеры, мебель и мягкий инвентарь (шторы, покрывала, подушки, одеяла и другое). Кроме того, проводится дезинфекция предприятия - организатора питания (пищеблока оздоровительной организации). Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, санузлов.

13. Установить при входе во все здания, в том числе перед входом в столовую, дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

14. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для отдыхающих и сотрудников, проведение регулярной обработки рук кожными антисептиками и дезинфицирующими салфетками, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

15. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).".







