Новости

Уилл Смит может перевоплотиться в монстра "Темной вселенной" 22:33
Театры на Бродвее начнут работу только в январе 2021 года 22:27
Офтальмологи открыли способ улучшить зрение с помощью красного цвета 22:26
Международные рейсы в Таиланд возобновятся 1 июля 22:16
Верховный суд США поддержал возобновление смертных казней 22:16
Подруга Брэда Питта откровенно рассказала об их отношениях 22:13
"Сочи" накажет Кокорина за посещение для рождения 22:08
Худрук Театриума на Серпуховке Тереза Дурова: Проголосовать надо обязательно 22:03
Памфилова: Ни одна попытка двойного голосования по Конституции не пройдет 21:50
Опрос: Рейтинг доверия Зеленскому ушел в минус 21:46
В Ленобласти ребенка с травмой глаза отказались принять в больнице 21:04
В Татарстане Сабантуй пройдет в онлайн-режиме 20:55
Дитрих: Международное железнодорожное сообщение может открыться в этом году 20:51
"Оренбургу" засчитано поражение в матче против "Краснодара" 20:51
Мстителей Marvel показали в мире игры Cyberpunk 2077 20:49
Около 17 млн человек смотрели трансляцию парада на Красной площади 20:48
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова 20:44
Путин наградил волонтера Анурьеву посмертно 20:39
Путин по телефону поздравил Бердымухамедова с днем рождения 20:25
Во Владимире назвали причину пожара в драмтеатре 20:00
Небензя: Объекты деконфликтинга ООН в Сирии использовались террористами 19:51
Депутат МГД Николаева предложила создать программу лояльности для жителей домов вблизи кварталов реновации 19:49
Затопление катамарана с 30 пассажирами под Владимиром попало на видео 19:44
Депутат МГД Герасимов отметил важность отстаивания интересов несовершеннолетних 19:39
С 10 июля возобновятся перевозки в Крым по "единому билету" 19:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 22:00
Рубрика: Спорт

Дерби с подтекстом

"Красно-синие" примут "Спартак" в одном из самых принципиальных матчей сезона
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 140(8194)
Программу 25-го по счету тура Премьер-лиги украсит суперматч ЦСКА - "Спартак". Это будет 58-я встреча между этими командами в рамках чемпионата России.
В последнем матче между "Спартаком" и ЦСКА победа осталась за "красно-белыми" (3:2). Фото: Сергей Михеев/ РГ В последнем матче между "Спартаком" и ЦСКА победа осталась за "красно-белыми" (3:2). Фото: Сергей Михеев/ РГ
В последнем матче между "Спартаком" и ЦСКА победа осталась за "красно-белыми" (3:2). Фото: Сергей Михеев/ РГ

Когда в расписании значится главное дерби страны, все остальные игры автоматически уходят на второй план. Особенно сейчас, когда оба клуба имеют большую турнирную мотивацию. Несмотря на определенный спад, армейцы продолжают претендовать на место в тройке, а спартаковцы все еще могут зацепиться за попадание в еврокубковую зону. Только для этого им желательно завтра набирать три очка.

Генич и Шнякин прокомментируют дерби ЦСКА - "Спартак"

В каком состоянии подходят к принципиальному поединку "красно-белые", более-менее понятно. Команда Доменико Тедеско хоть и слегка оступилась в минувшем туре, не сумев одолеть "Уфу" (0:0), но футбол она показывает весьма неплохого качества. Что касается ЦСКА, то тут все не так просто. И в первую очередь это связано с ситуацией вокруг главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

Всю неделю до дерби с "Динамо" (0:0) в прошлое воскресенье болельщики армейцев гадали: останется Гончаренко или нет. Сразу после чувствительного домашнего поражения от "Зенита" (0:4) в матче 23-го тура специалист улетел в Беларусь. Руководство ЦСКА пыталось убедить его остаться как минимум до конца сезона. Но, по неподтвержденным данным, Виктор Михайлович был непреклонен.

Что поменялось всего за несколько дней - загадка. Однако, вернувшись в Москву, Гончаренко изменил свое мнение. Правда, во время игры с "Динамо" командой руководил не он, а Сергей Овчинников. Тем не менее белорус присутствовал на трибунах в роли зрителя. А чуть позже стало официально известно, что Гончаренко возвращается в ЦСКА.

Перед игрой со "Спартаком" главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в расположение клуба. Хотя всего неделю назад он собирался уйти из клуба

Как вся эта ситуация скажется на игроках "красно-синих" - большой вопрос. Но создается ощущение, что они были бы не против, если бы у руля команды остался Овчинников.

- Что касается Овчинникова, то он очень хорошо работает с командой, общается с нами. Перед сегодняшней игрой он сказал, что мы должны забыть про поражение от "Зенита". Он был великолепным вратарем и обладает харизмой. Овчинников нужен нам сейчас, мы впитываем его рекомендации, он нам очень нравится. Ждут ли ребята возвращения Гончаренко? Не знаю, ничего не могу сказать, - вот слова одного из лидеров ЦСКА Николы Влашича сразу после матча с "Динамо".

Впрочем, даже несмотря на всю эту шумиху вокруг тренера армейцев, "Спартаку" ни в коем случае нельзя расслабляться. ЦСКА не раз показывал характер в сложных ситуациях. А сейчас, в решающий отрезок сезона, "красно-синим" ничего не остается, как забыть обо всех проблемах и постараться подняться как можно выше в турнирной таблице. Ну или, по крайней мере, не опуститься ниже.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
"Динамо" сыграло вничью с ЦСКА

Во втором поединке во вторник "Локомотив" примет "Крылья Советов". После назначения на пост главного тренера Марко Николича "железнодорожники" победили в двух матчах подряд. И если обескровленный "Оренбург" москвичи на своем поле обыграть были обязаны, то встреча в Казани с "Рубином" (2:0) произвела сильное впечатление. С учетом не самого сложного календаря и отличной формы Алексея Миранчука "Локомотиву" вполне по силам занять итоговое второе место, которое позволит принять участие в Лиге чемпионов.

Тем временем мадридский "Реал" стал единоличным лидером чемпионата Испании. В матче 32-го тура "королевский клуб" обыграл "Эспаньол" (1:0) благодаря голу бразильца Каземиро и опередил "Барселону" на два очка.

Где будем смотреть

30 июня, вторник, Матч ТВ

17.55. "Локомотив" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.

19.55. ЦСКА - "Спартак". Прямая трансляция.

1 июля, среда, Матч ТВ

14.55. "Уфа" - "Рубин". Прямая трансляция.

17.25. "Тамбов" - "Зенит". Прямая трансляция.

19.50. "Ростов" - "Краснодар". Прямая трансляция.

Матч Премьер

14.55. "Оренбург" - "Урал". Прямая трансляция.

17.25. "Арсенал" - "Ахмат". Прямая трансляция.

19.55. "Сочи" - "Динамо". Прямая трансляция.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Названа причина взрыва в многоэтажке в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах
Карпин: Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки
Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей