Программу 25-го по счету тура Премьер-лиги украсит суперматч ЦСКА - "Спартак". Это будет 58-я встреча между этими командами в рамках чемпионата России.

Когда в расписании значится главное дерби страны, все остальные игры автоматически уходят на второй план. Особенно сейчас, когда оба клуба имеют большую турнирную мотивацию. Несмотря на определенный спад, армейцы продолжают претендовать на место в тройке, а спартаковцы все еще могут зацепиться за попадание в еврокубковую зону. Только для этого им желательно завтра набирать три очка.

В каком состоянии подходят к принципиальному поединку "красно-белые", более-менее понятно. Команда Доменико Тедеско хоть и слегка оступилась в минувшем туре, не сумев одолеть "Уфу" (0:0), но футбол она показывает весьма неплохого качества. Что касается ЦСКА, то тут все не так просто. И в первую очередь это связано с ситуацией вокруг главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

Всю неделю до дерби с "Динамо" (0:0) в прошлое воскресенье болельщики армейцев гадали: останется Гончаренко или нет. Сразу после чувствительного домашнего поражения от "Зенита" (0:4) в матче 23-го тура специалист улетел в Беларусь. Руководство ЦСКА пыталось убедить его остаться как минимум до конца сезона. Но, по неподтвержденным данным, Виктор Михайлович был непреклонен.

Что поменялось всего за несколько дней - загадка. Однако, вернувшись в Москву, Гончаренко изменил свое мнение. Правда, во время игры с "Динамо" командой руководил не он, а Сергей Овчинников. Тем не менее белорус присутствовал на трибунах в роли зрителя. А чуть позже стало официально известно, что Гончаренко возвращается в ЦСКА.

Перед игрой со "Спартаком" главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в расположение клуба. Хотя всего неделю назад он собирался уйти из клуба

Как вся эта ситуация скажется на игроках "красно-синих" - большой вопрос. Но создается ощущение, что они были бы не против, если бы у руля команды остался Овчинников.

- Что касается Овчинникова, то он очень хорошо работает с командой, общается с нами. Перед сегодняшней игрой он сказал, что мы должны забыть про поражение от "Зенита". Он был великолепным вратарем и обладает харизмой. Овчинников нужен нам сейчас, мы впитываем его рекомендации, он нам очень нравится. Ждут ли ребята возвращения Гончаренко? Не знаю, ничего не могу сказать, - вот слова одного из лидеров ЦСКА Николы Влашича сразу после матча с "Динамо".

Впрочем, даже несмотря на всю эту шумиху вокруг тренера армейцев, "Спартаку" ни в коем случае нельзя расслабляться. ЦСКА не раз показывал характер в сложных ситуациях. А сейчас, в решающий отрезок сезона, "красно-синим" ничего не остается, как забыть обо всех проблемах и постараться подняться как можно выше в турнирной таблице. Ну или, по крайней мере, не опуститься ниже.

Во втором поединке во вторник "Локомотив" примет "Крылья Советов". После назначения на пост главного тренера Марко Николича "железнодорожники" победили в двух матчах подряд. И если обескровленный "Оренбург" москвичи на своем поле обыграть были обязаны, то встреча в Казани с "Рубином" (2:0) произвела сильное впечатление. С учетом не самого сложного календаря и отличной формы Алексея Миранчука "Локомотиву" вполне по силам занять итоговое второе место, которое позволит принять участие в Лиге чемпионов.

Тем временем мадридский "Реал" стал единоличным лидером чемпионата Испании. В матче 32-го тура "королевский клуб" обыграл "Эспаньол" (1:0) благодаря голу бразильца Каземиро и опередил "Барселону" на два очка.

Где будем смотреть

30 июня, вторник, Матч ТВ

17.55. "Локомотив" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.

19.55. ЦСКА - "Спартак". Прямая трансляция.

1 июля, среда, Матч ТВ

14.55. "Уфа" - "Рубин". Прямая трансляция.

17.25. "Тамбов" - "Зенит". Прямая трансляция.

19.50. "Ростов" - "Краснодар". Прямая трансляция.

Матч Премьер

14.55. "Оренбург" - "Урал". Прямая трансляция.

17.25. "Арсенал" - "Ахмат". Прямая трансляция.

19.55. "Сочи" - "Динамо". Прямая трансляция.