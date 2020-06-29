Кремль опроверг сообщения о повышенном радиационном фоне

В России нет никаких аварийных ситуаций в плане радиационной безопасности - система мониторинга ничего не зафиксировала. Об этом заявили в Кремле.

"У нас абсолютно современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Никаких, как мы видели, оповещений о каких-то угрожающих или аварийных ситуациях нет", - заявил представитель Кремля.

Напомним, что на днях в ряде СМИ прошли сообщения, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии зафиксировали в атмосфере над Северной Европой небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов.