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29.06.2020 14:03
Рубрика: Власть

Кремль опроверг сообщения о повышенном радиационном фоне

Текст: Кира Латухина

В России нет никаких аварийных ситуаций в плане радиационной безопасности - система мониторинга ничего не зафиксировала. Об этом заявили в Кремле.

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"У нас абсолютно современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Никаких, как мы видели, оповещений о каких-то угрожающих или аварийных ситуациях нет", - заявил представитель Кремля.

Напомним, что на днях в ряде СМИ прошли сообщения, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии зафиксировали в атмосфере над Северной Европой небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов.

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