КС РФ поручил уточнить механизм пересмотра судебных решений

В российское законодательство необходимо ввести конкретный механизм пересмотра судебных решений, которые основаны на нормативных актах, впоследствии признанных не соответствующими Конституции РФ. Такое решение принял КС РФ, который по заявлению семьи Однодворцевых из Москвы проверил ФКЗ "О Конституционном Суде РФ".

История судебных мытарств трех взрослых и двух детей длится уже более 10 лет - честно купленная квартира оказалась незаконно приватизированной. Сначала главу семьи признали добросовестным приобретателем, но затем суды общей юрисдикции пересмотрели решение и постановили вернуть жилплощадь в столичный жилищный фонд. Судебные приставы возбудили исполнительное производство. А когда в 2017 году КС вынес решение по делу Александра Дубовца, в котором признал не соответствующим Конституции РФ право собственника истребовать имущество от добросовестного приобретателя, Однодворцеву отказали в пересмотре судебного решения. На том основании, что постановление КС не содержит прямого указания на необходимость таких действий по делам лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства. Такой подход, считают заявители, лишает их права на жилище и ставит под сомнение конституционный принцип равенства перед законом и судом. КС нарушений не нашел, но указал на пробел в законодательстве.

Вопрос о юридической силе собственных постановлений уже неоднократно становился предметом рассмотрения КС. По закону они имеют силу нормативного акта. С момента признания документа не соответствующим Конституции РФ он перестает действовать. Решения судов, основанные на актах, признанных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены. В противном случае, указал КС, "нарушаются не только конституционные прерогативы КС, но и право на судебную защиту, которое предполагает, что юридическая сила решения КС РФ не может быть преодолена ни одним другим судом". В то же время определить, имеются ли в деле заявителя предпосылки для пересмотра именно по этим основаниям, может только суд.

Таким образом, пришли к выводу судьи КС, оспоренные нормы "не предполагают продолжения исполнительного производства по выселению из жилого помещения граждан, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства, если судебное решение о выселении основано на актах или их отдельных положениях, признанных неконституционными". Решение по делу Однодворцевых должно быть пересмотрено, а в дальнейшем необходимо разработать общий правовой механизм пересмотра подобных судебных решений.