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Рубрика: Власть

Лавров: Границы Европы для россиян пока закрыты

Текст: Юрий Когалов
На данном этапе развития пандемии коронавируса Европа не собирается открывать границы для россиян. Впрочем, в РФ пока тоже не принято решение о возобновлении внешнего авиационного, железнодорожного или автомобильного сообщения. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

"Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется", - отметил глава МИД. По его словам, внешнеполитическое ведомство оценивает условия возобновления авиационного, железнодорожного или автомобильного сообщения с другими государствами, пока такое решение не принято. Что касается схем вылета россиян за рубеж через третьи страны (например, Беларусь), то лишить их этой возможности нельзя, но Лавров надеется, что в этом случае люди будут действовать с осторожностью, придерживаясь здравого смысла.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Тем временем МИД начинает возвращаться к работе в обычном графике. Лавров напомнил, что в последние две недели уже принял в Москве своих коллег из Ирана и Венесуэлы - Мохаммада Джавада Зарифа и Хорхе Арреасу. Сам он побывал с визитом в Сербии и Белоруссии. Он также отметил, что и в предыдущие месяцы министерство вело активную работу, было проведено более 15 видеоконференций, в том числе встречи министров иностранных дел ОДКБ, СНГ, ШОС, Россия - АСЕАН.

Лавров также рассказал, что около 40 сотрудников центрального аппарата и представительств МИД в регионах РФ переболели коронавирусом, один из них скончался. Самого министра болезнь не коснулась. "Бог миловал пока", - отметил глава МИД.

По его словам, в ведомстве соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Москвы, в том числе в отношении удаленной работы. В таком режиме работают около половины персонала. При этом дипломатов регулярно проверяют на коронавирус. "У нас есть все средства индивидуальной защиты для посетителей. Но их стало меньше, стараемся в основном решать вопросы по телефону", - рассказал Лавров.

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Он также отметил, что опыт, приобретенный во время пандемии, будет использован в будущем. "Какие-то элементы этой работы мы будем продолжать использовать, особенно, когда речь идет о партнерах, которым логистически долго и непросто добираться, например, из Южной Америки. Это целая история: когда они планируют свои загранкомандировки, они должны состыковать три-четыре-пять стран, чтобы каждый раз не тратить по пятнадцать-шестнадцать часов на перелет в один конец", - сказал он. Бывает, что визит носит формальный характер, не предполагает серьезных переговоров, а бывает наоборот, есть вопросы, которые невозможно решить онлайн. "Нужно видеть глаза, и не просто глаза на плазме, а вживую. Есть вещи, которые трудно доверить даже самой защищенной видео-конференц-связи. Это по-человечески должно быть понятно", - обратил внимание глава МИД РФ.

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