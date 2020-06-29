Легендарной Diablo II исполнилось 20 лет. Чем запомнилась игра

Ровно 20 лет назад - 29 июня 2000 года - состоялся релиз игры Diablo II.

Легендарное творение Blizzard навсегда изменило жанр Action RPG. Идеально выверенный баланс и нечто первобытно-собирательное в ядре геймплея заставляло игроков по всему миру проводить долгие часы напролет за истреблением монстров.

В течение жизненного цикла игра устанавливала новые рекорды, неоднократно попадала в различные топы и рейтинги "Лучших игр всех времен", а также породила целую вереницу подражателей, которых до сих пор называют "диаблоидами".

Несмотря на солидный возраст, Diablo II до сих пор можно официально приобрести в магазине Battle.net. Сейчас цена составляет 549 рублей.