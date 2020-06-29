Лукашенко назвал систему образования важнейшей стратегической отраслью

Важнейшей стратегической отраслью Беларуси назвал Александр Лукашенко систему образования страны. Выступая 29 июня перед педагогическим активом республики, президент акцентировал внимание участников встречи на том, что они не просто готовят квалифицированных специалистов. Прежде всего, учителя, по его словам, "воспитывают граждан страны, формируют интеллектуальную элиту общества".

На мероприятие, которое проходило в административном комплексе на проспекте Победителей, собрались представители сферы образования из всех регионов, информирует БЕЛТА. Всего, уточняет агентство, в белорусскую столицу прибыло около тысячи человек, которые работают в учреждениях высшего, среднего и профессионально-технического образования.

Оценивая систему организации высшей школы, глава государства высказал ряд замечаний и конструктивных предложений, констатируют обозреватели. В частности, президент поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления в вузы, напомнив, что по поводу доступности образования сломано уже "немало копий".

К сожалению, сказал он, отдельные политики, которых в свое время государство выучило бесплатно, ратуют только за платную форму обучения. "Путь, который выбрали многие страны, разделив общество на тех, кому доступна и недоступна привилегия учиться в университетах, нам не подходит", - категорически заявил Лукашенко.

Он в очередной раз подтвердил свою позицию: в стране "каждый может стать студентом, если имеет знания и желание учиться. Этому принципу должна соответствовать система вступительных экзаменов. При отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только (и не столько, может быть) результат тестирования. Министру образования дано поручение проработать этот вопрос ", - сказал глава государства.

Правда, добавил он, предполагаемые нововведения будут широко обсуждаться. "Поставлена задача - в рамках работы над Кодексом об образовании совершить и эту работу. Ее надо сделать в кратчайшие сроки", - поставил задачу Лукашенко.

Призвал президент подумать и над тем, каким должно быть образование будущего. При этом он дал понять, что делать ставку исключительно на информационные технологии недостаточно. "Не сможет в обозримом будущем ни один айтишник, даже самый продвинутый, накормить, обуть и одеть людей", - резонно замечает Лукашенко. И предлагает включать программы по IT-специальностям в различные отрасли знаний. "Нам нужны широкопрофильные специалисты, где IT станет их естественной компетенцией".

Напомнив, что в настоящее время в республике на базе восьми вузов уже реализуется модель "Университет 3.0", которая представляет собой симбиоз образования, науки и предпринимательства, белорусский лидер заверил, что она обязательно получит дальнейшее развитие. Кстати, по показателям в сфере образования, согласно отчету программы развития ООН, РБ и сейчас входит в тридцатку наиболее развитых стран мира.

Обратил особое внимание президент и на формирование мировоззрения будущих специалистов, подчеркнув важность качественной работы с молодежью в учебных заведениях. "Не будем заниматься своими детьми мы - ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную", - констатировал Лукашенко.

Вот почему, полагает он, важно учить студентов мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы. "Но не теряя связи с государственной идеологией. И не надо бояться этого слова. Покажите мне хоть одну сильную и самодостаточную страну в мире, которая не придает этой теме большое значение", - заметил глава государства.

Затронул оратор и важные социальные вопросы. Признав, что достижение общественного образования - заслуга, прежде всего, профессорско-преподавательского состава, он дал понять, что руководство страны высоко ценит их благородный труд. "В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150 процентов от средней по стране", - заверил президент. Кроме того, он пообещал, что в будущей пятилетке будет достигнута и 100-процентная обеспеченность студентов комфортабельными общежитиями.