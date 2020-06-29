Лукашенко назвал систему образования важнейшей стратегической отраслью

На мероприятие, которое проходило в административном комплексе на проспекте Победителей, собрались представители сферы образования из всех регионов, информирует БЕЛТА. Всего, уточняет агентство, в белорусскую столицу прибыло около тысячи человек, которые работают в учреждениях высшего, среднего и профессионально-технического образования.
Оценивая систему организации высшей школы, глава государства высказал ряд замечаний и конструктивных предложений, констатируют обозреватели. В частности, президент поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления в вузы, напомнив, что по поводу доступности образования сломано уже "немало копий".
К сожалению, сказал он, отдельные политики, которых в свое время государство выучило бесплатно, ратуют только за платную форму обучения. "Путь, который выбрали многие страны, разделив общество на тех, кому доступна и недоступна привилегия учиться в университетах, нам не подходит", - категорически заявил Лукашенко.
Он в очередной раз подтвердил свою позицию: в стране "каждый может стать студентом, если имеет знания и желание учиться. Этому принципу должна соответствовать система вступительных экзаменов. При отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только (и не столько, может быть) результат тестирования. Министру образования дано поручение проработать этот вопрос ", - сказал глава государства.
Правда, добавил он, предполагаемые нововведения будут широко обсуждаться. "Поставлена задача - в рамках работы над Кодексом об образовании совершить и эту работу. Ее надо сделать в кратчайшие сроки", - поставил задачу Лукашенко.
Призвал президент подумать и над тем, каким должно быть образование будущего. При этом он дал понять, что делать ставку исключительно на информационные технологии недостаточно. "Не сможет в обозримом будущем ни один айтишник, даже самый продвинутый, накормить, обуть и одеть людей", - резонно замечает Лукашенко. И предлагает включать программы по IT-специальностям в различные отрасли знаний. "Нам нужны широкопрофильные специалисты, где IT станет их естественной компетенцией".
Напомнив, что в настоящее время в республике на базе восьми вузов уже реализуется модель "Университет 3.0", которая представляет собой симбиоз образования, науки и предпринимательства, белорусский лидер заверил, что она обязательно получит дальнейшее развитие. Кстати, по показателям в сфере образования, согласно отчету программы развития ООН, РБ и сейчас входит в тридцатку наиболее развитых стран мира.
Обратил особое внимание президент и на формирование мировоззрения будущих специалистов, подчеркнув важность качественной работы с молодежью в учебных заведениях. "Не будем заниматься своими детьми мы - ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную", - констатировал Лукашенко.
Вот почему, полагает он, важно учить студентов мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы. "Но не теряя связи с государственной идеологией. И не надо бояться этого слова. Покажите мне хоть одну сильную и самодостаточную страну в мире, которая не придает этой теме большое значение", - заметил глава государства.
Затронул оратор и важные социальные вопросы. Признав, что достижение общественного образования - заслуга, прежде всего, профессорско-преподавательского состава, он дал понять, что руководство страны высоко ценит их благородный труд. "В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150 процентов от средней по стране", - заверил президент. Кроме того, он пообещал, что в будущей пятилетке будет достигнута и 100-процентная обеспеченность студентов комфортабельными общежитиями.