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Рубрика: Экономика

Вводится маркировка обуви

Текст: Екатерина Петрова
С 1 июля маркировка обуви становится обязательной. С этой даты вводится запрет на производство и импорт, оптовую и розничную продажу этой продукции без специальных кодов Data Matrix. Проверить легальность товара покупатели могут самостоятельно - в приложении "Честный знак". Достаточно поднести смартфон к коду и считать сведения.
Движение каждой пары обуви на пути к покупателю зафиксирует специальная система. Фото: Олеся Курпяева Движение каждой пары обуви на пути к покупателю зафиксирует специальная система. Фото: Олеся Курпяева
Движение каждой пары обуви на пути к покупателю зафиксирует специальная система. Фото: Олеся Курпяева

Вся информация о движении товара будет передаваться в систему цифровой маркировки "Честный знак". Так удастся проследить путь каждой пары обуви от производителя до покупателя, исключив из цепочки контрафакт. В системе маркировки обуви зарегистрировано более 55 тыс. компаний. Это производители и импортеры. Многие из них присоединились к системе еще в 2018 году, когда стартовал эксперимент. Поэтому большинство участников оборота готовы к переходу на обязательную маркировку, считают в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы цифровой маркировки.

Фото: selbst/wikipedia.org
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Маркировка обуви, произведенной или приобретенной до 1 июля, возможна до 1 сентября при наличии документов, подтверждающих срок приобретения, обращают внимание в ЦРПТ.

Возможность импорта немаркированной обуви сохранится до 1 августа, если она была приобретена по договорам до 1 июля.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в июле 2020 года

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