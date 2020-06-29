Массух: Более миллиона человек приняли участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию

Более миллиона человек проголосовали электронным способом по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

По его словам, штаб продолжает работать в усиленном режиме. Не прекращалась работа и в минувшие выходные. Операторы колл-центра электронного штаба за выходные провели порядка 7 тысяч консультаций с жителями. Большинство вопросов касались технических моментов.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня, а завершится 1 июля. Электронное же закончится вечером 30 июня.