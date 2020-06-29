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Рубрика: Власть

Матвиенко предложила и впредь голосовать несколько дней

Текст: Татьяна Замахина

Голосование по поправкам в Конституцию, которое продолжается несколько дней, - это удобно и безопасно, оценила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение спикер высказала после того, как сама проголосовала на участке в центре Санкт-Петербурга. Она предложила подумать о том, чтобы и впредь на выборах использовался такой формат голосования.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Напомним, что основной день голосования по поправкам - 1 июля, однако россиянам дали возможность сделать выбор и в период с 25 по 30 июня. В том числе - дистанционным способом.

- Хочу отметить отличную организацию процесса голосования, - сказала Матвиенко журналистам. - Надо сказать, что все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам, чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава верхней палаты добавила, что такая практика используется в целом ряде государств. И предложила подумать об использовании в перспективе такого формата и в России.

- Может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность, потому что, во-первых, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить, - заявила Матвиенко. - Второе, конечно, с учетом санитарно- эпидемиологических требований: нет очередей, нет скопления людей, в этом смысле можно утверждать, что голосование абсолютно безопасно.

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