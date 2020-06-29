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Рубрика: Происшествия

Море волнуется раз

Югу России угрожают смерчи
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
Специалисты МЧС России выступили с очередным оперативным прогнозом. В этот раз повышенное внимание - Черноморскому побережью. По их мнению, температурные рекорды конца июня значительно повышают угрозу смерчей на российском юге.

- В связи с высокими среднесуточными температурами, выше 25 градусов, и прогревшимися водами Черноморского побережья повышаются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе, - такой прогноз сделал в своем докладе на еженедельном селекторе в МЧС России руководитель ВНИИ ГО и ЧС Сергей Диденко.

В МЧС спрогнозировали пеплопады, сели и грязекаменные потоки

У Росгидромета и местных спасателей накоплен большой опыт предсказания подобных явлений. Количество смерчей в этих местах достигает 40 в год. Прогнозисты знают, если начинается быстрая смена воздушных масс за счет устремляющегося вверх насыщенного водяными парами теплого воздуха и притока холодного воздуха из прибрежных ущелий, то жди беды.

Информацию спасатели получают с находящихся в районе Адлера шести Допплеровских метеорологических радиолокаторов. Данные в специализированном центре мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей в Сочи обновляются каждые 10 минут, что позволяет обнаружить формирование смерча за 20-40 минут. Так что есть уверенность, что стихия не застанет пляжников врасплох, и хотя бы минут за 20-40, но они получат предупреждения по смс-рассылке на свои телефоны либо услышат тревогу от прибрежных служб спасения.

Спасатели получают информацию с шести радиолокаторов в районе Адлера каждые 10 минут, поэтому минут за 20-40 до начала смерча отдыхающих и жителей Черноморского побережья предупредят

Не отменяют в МЧС и ранее распространенную угрозу пеплопадов и грязекаменных потоков от вулканов на Дальнем Востоке. Они могут угрожать населенным пунктам на Камчатке.

Что касается вспышечной активности солнца, то она ожидается низкой, геомагнитное поле спокойным с отдельными периодами неустойчивости, а радиационная обстановка невозмущенной.

Ученые института также обратили внимание, что на территории РФ набирает силу активность клещей. Наибольшее число обращений по поводу инфицирования клещевым энцефалитом зарегистрировано на территории Тюменской, Кемеровской, Свердловской областей, Республик Башкортостан и Алтай и превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 15-20 процентов.

Фото: Игорь Ажигов
Метеорологи рассказали о погоне за штормом и угрозе смерчей

Что же касается традиционных угроз, таких как пожары и наводнения, то в период до 6 июля наиболее масштабные очаги природных пожаров прогнозируются в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, в Якутии и Магаданской области.

Гидрологическая ситуация также складывается, как и прогнозировалось ранее. Основные угрозы существуют на реках Приморья. Там затоплены поймы реки Уссури у села Кокшаровка и рабочего поселка Кировский, а также реки Большая Уссурка у села Рощино и города Дальнереченск. А на реке Малиновка на участке Ракитное - Веденка уровень воды превысил отметку затопления поймы, что привело к подтоплению дорог и сельхозугодий.

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