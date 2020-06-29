МЭР: Льготные кредиты бизнесу помогут поддержать 930 тысяч рабочих мест

Программа предоставления кредитов "ФОТ под 0%" позволит поддержать 930 тысяч рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая с докладом на совещании в правительстве о ситуации на рынке труда.

"В настоящий момент 36 тысяч кредитов выдано, заключены соответствующие соглашения на 88 млрд рублей", - говорится в докладе, опубликованном на сайте правительства.

По словам Максима Решетникова, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из пострадавших отраслей стала важным направлением. Всего в мае было поддержано более 3,5 млн рабочих мест в этом секторе. Гранты получили около миллиона субъектов МСП.

Глава Минэкономразвития отметил, что принят большой пакет мер по поддержке бизнеса, который охватывает самые разные направления. Это меры, связанные с предоставлением отсрочек по налогам и страховым взносам и списанию налогов и страховых взносов за II квартал. Также сюда входят шаги по снижению страховых взносов для всех субъектов МСП с 30 до 15%.

Среди мер поддержки - предоставление льгот по аренде имущества. Уже заключено 34 тысячи соглашений по отсрочкам платежей в отношении федерального, регионального и муниципального имущества. Одновременно с этим урегулированы вопросы, связанные с предоставлением рассрочек для компаний из пострадавших отраслей в частном секторе. Теперь арендодатель обязан предоставлять отсрочки на тот период, когда торговые центры не работали, для компаний из пострадавших отраслей.

Также расширены возможности регионов по поддержке бизнеса. Для этого в регионах созданы гарантийные организации и микрофинансовые организации. "В этом году 14 млрд рублей дополнительно направлено в регионы на эти цели. В том числе не так давно было принято решение по докапитализации микрофинансовых организаций на 12 млрд. На сегодняшний день 100% средств перечислено в регионы, и из 12 млрд, которые последним траншем ушли, 4,7 млрд уже перечислены в микрофинансовые организации", - пояснил Максим Решетников.

Кроме того, бизнесу предоставляются господдержка для закупки средств индивидуальной защиты, оборудования. На эти цели выделено 20 млрд рублей, тем самым будет поддержано 1,5 млн рабочих мест. "Мы рассчитываем, что это тоже станет важным шагом к тому, чтобы предприниматели быстрее возобновили деятельность и, соответственно, как можно быстрее предъявили спрос на рабочую силу", - заметил Решетников.