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Рубрика: В мире

Международные рейсы в Таиланд возобновятся 1 июля

Текст: Максим Макарычев

Таиланд отменит запрет на международные рейсы 1 июля, заявил в понедельник представитель тайского авиационного регулятора. Правда, данное правило распространяется не на всех иностранцев.

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В страну будет разрешено въехать лицам, имеющим разрешения на работу или вид на жительство в Таиланде. Кроме того, запрет на въезд снимается для иностранцев, въезжающих с деловыми целями, и тех, кто имеет супругу или супруга - гражданина Таиланда, отмечает Reuters.

На сегодняшний день в Таиланде зарегистрировано 3169 случаев заражения СOVID-19, в том числе 58 смертельных исходов, при этом 3053 пациента выздоровели.

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