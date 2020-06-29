Microsoft выпустила бесплатную утилиту для восстановления удаленных файлов

Разработчики из Microsoft выложили в магазин Windows Store бесплатную программу Windows File Recovery, предназначенную для быстрого восстановления случайно удаленных файлов.

Известно, что в различных версиях Windows имеется "Корзина", куда попадают файлы после удаления, чтобы затем их можно было восстановить. Однако в некоторых случаях файлы могут быть удалены навсегда - например, какими-то приложениями.

В этом случае поможет Windows File Recovery, утверждают в Microsoft. Программа поможет при случайном удалении важных файлов, потере файлов в результате очистки жесткого диска. Она работает с фотографиями, видео, документами и другими типами файлов, а также поддерживает подключенные камеры и SD-карты.