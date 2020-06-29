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Microsoft выпустила бесплатную утилиту для восстановления удаленных файлов

Текст:   Антон Благовещенский
29.06.2020,  
18:14
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики из Microsoft выложили в магазин Windows Store бесплатную программу Windows File Recovery, предназначенную для быстрого восстановления случайно удаленных файлов.

Решена главная проблема Google Chrome

Известно, что в различных версиях Windows имеется "Корзина", куда попадают файлы после удаления, чтобы затем их можно было восстановить. Однако в некоторых случаях файлы могут быть удалены навсегда - например, какими-то приложениями.

В этом случае поможет Windows File Recovery, утверждают в Microsoft. Программа поможет при случайном удалении важных файлов, потере файлов в результате очистки жесткого диска. Она работает с фотографиями, видео, документами и другими типами файлов, а также поддерживает подключенные камеры и SD-карты.

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