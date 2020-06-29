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Рубрика: Экономика

Министр: В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России из-за различных последствий распространения коронавируса рабочих мест лишились 680 тысяч человек. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Докладывая о ситуации на рынке труда в ходе совещания правительства, он, впрочем, нашел в статистике и повод для оптимизма. Оказывается доля сокращенных от числа рабочих мест, которые фактически были закрыты во время коронавируса, не превышает 5%.

"На фоне того, что у нас на пике 15 миллионов рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, - это плохо, что сокращено, действительно плохо, но то, что это только 4,5 процента от общего числа, - это в целом неплохой результат", - заявил Решетников.

Он добавил, что с 1 апреля по настоящий момент в качестве безработных на учет в России встали 2 млн человек. При этом только треть из них покинули рабочие места по сокращению.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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По мнению Решетникова, если в стране будут выполнены соответствующие поручения президента, к 2021 году занятость РФ сможет вернуться на уровень 2019-го.

Кстати, по данным Минтруда, рост регистрируемой безработицы в июне замедлился более чем на треть. Если в середине апреля на учет вставали по 220-250 тысяч человек еженедельно, то теперь в среднем по 140 тысяч.

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