Минпромторг представил разработки для удаленной работы промпредприятий

Новости

Футболист "Арсенала" Луценко установил рекорд ЧР по числу голов головой 14:20
В Ростове из-за отказа двигателя экстренно сел самолет 14:20
Спасение экипажа подлодки на Балтике сняли на видео 14:19
В Симферополь подана вода из Ивановских артезианских скважин 14:14
ЦИК: Попытки многократного голосования за рубежом были умышленные 14:05
Кремль опроверг сообщения о повышенном радиационном фоне 14:03
Угонщики использовали Bentley Continental GT в качестве тарана 14:03
Исследование: Какие смартфоны выбирают жители Москвы 14:02
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 14:00
На северо-западе Москвы загорелся технопарк "Орбита" 13:59
В Челябинске передано в суд дело о реставрации памятника Ленину 13:55
Netflix планирует сделать приквел к "Ведьмаку" 13:55
В ЦИК рассказали о попытках атак на сайт голосовании по Конституции 13:46
Матвиенко предложила и впредь голосовать несколько дней 13:41
Торговые центры попросили продлить мораторий на взыскание налогов 13:40
Ростовские ученые создадут методику лечения интернет-зависимости 13:38
Оренбуржец обнаружил в машине метровую змею 13:30
В Нижегородской области по поправкам проголосовали более миллиона человек 13:28
СМИ: "Барселона" уволит главного тренера Сетьена по окончании сезона 13:27
В горах Крыма турист упал с семиметровой высоты 13:22
Кристина Асмус снова разделась на экране 13:20
На турнире по киберфутболу в России разыграли миллион рублей 13:19
Налоговый вычет получили более 760 тысяч самозанятых 13:19
В ЦИК назвали необыкновенно высокой явку на дистанционное голосование 13:18
Мишустин продлил выплаты для соцработников до 15 сентября 13:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 12:46
Рубрика: Экономика

Минпромторг представил разработки для удаленной работы промпредприятий

Текст: Светлана Ментюкова

С сегодняшнего дня министерством промышленности и торговли РФ открыта витрина технических решений для организации процесса удаленной работы промышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Витрина размещена на портале Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Котяков: Через несколько лет удаленка станет привычной формой занятости

"С сегодняшнего дня для предприятий промышленности доступны апробированные продукты, предназначенные для удаленного мониторинга и управления производственным оборудованием и логистическими процессами, организации удаленных рабочих мест и формирования всей необходимой виртуальной инфраструктуры. Представлены также сопутствующие решения для обеспечения безопасности информационного обмена", - говорится в сообщении.

По подсчетам независимых экспертов, 30-40% промышленных предприятий РФ можно перевести на "удаленку" без потери качества управления. Одним из основных плюсов такой работы разработчики называют сокращение материальных издержек и временных затрат сотрудников.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Работа Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Четыре человека пострадали при взрыве в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
Число смертей от COVID-19 в мире превысило 500 тысяч
ЦИК: Явка на голосование по Конституции за 4 дня составила 37,2%
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Как сэкономить на квартплате