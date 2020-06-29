Минпромторг представил разработки для удаленной работы промпредприятий

С сегодняшнего дня министерством промышленности и торговли РФ открыта витрина технических решений для организации процесса удаленной работы промышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Витрина размещена на портале Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

"С сегодняшнего дня для предприятий промышленности доступны апробированные продукты, предназначенные для удаленного мониторинга и управления производственным оборудованием и логистическими процессами, организации удаленных рабочих мест и формирования всей необходимой виртуальной инфраструктуры. Представлены также сопутствующие решения для обеспечения безопасности информационного обмена", - говорится в сообщении.

По подсчетам независимых экспертов, 30-40% промышленных предприятий РФ можно перевести на "удаленку" без потери качества управления. Одним из основных плюсов такой работы разработчики называют сокращение материальных издержек и временных затрат сотрудников.