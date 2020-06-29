Минтруд: Рост безработицы в июне замедлился на треть

С конца марта и на сегодняшний день в стране в общей сложности уволено более 3,7 миллиона человек. Принято на работу чуть более 3 миллионов. Разница составила 682 тысячи. "В последние недели наем сотрудников активизировался - сейчас принимают на работу почти по 300 тысяч человек еженедельно", - сообщил глава Минтруда на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина

Рост регистрируемой безработицы в июне замедлился более чем на треть. Если в середине апреля на учет вставали по 220-250 тысяч человек еженедельно, то теперь уже в среднем по 140 тысяч.

Большинство безработных - 51 процент - это граждане в возрасте от 25 до 40 лет. Самая малочисленная группа - лица старше 55 лет. Их среди зарегистрированных безработных менее 5 процентов. При этом из общего числа граждан, стоящих на учете в этом качестве, заявил Котяков, только 25 процентов потеряли работу в период пандемии COVID-19.

Вакансий на рынке много. По словам министра, портал "Работа в России" предоставляет их 1,2 миллиона. Три сферы, которым больше других требуются кадры, - производственный сектор, строительство, здравоохранение.

Из анализа структуры безработицы и вакансий Минтруд сделал три вывода. "Во-первых, мы здесь видим разницу в зарплатных ожиданиях и рыночном предложении, - заявил Антон Котяков. - Особенно в производстве и строительстве работодатели предлагают на 15-25 процентов меньше, чем хотели бы получать работники".

Во-вторых, многие граждане, оставшиеся без работы, заинтересованы в создании собственного дела. "И здесь нам необходимо активизировать сотрудничество центров занятости с институтом развития малого и среднего предпринимательства", - считает министр.

И в-третьих, отмечено несоответствие навыков безработных граждан востребованным работодателями компетенциям. Чтобы помочь им, в июле, сообщил Котяков, стартует программа по организации обучения безработных и работников, находящихся под риском увольнения. Образовательные программы пройдут экспертизу работодателей, а курсы разместят на онлайн-витрине портала "Работа в России". "И граждане смогут получить те навыки, которые действительно востребованы организациями", - рассчитывает министр труда и социальной защиты.