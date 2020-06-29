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Рубрика: Экономика

Договор по душам

Минтруд уточнил требования к работникам и работодателям
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
Минтруд систематизировал все требования к взаимоотношениям работодателей и работников в одном законопроекте. После его принятия трудовые договоры могут стать более индивидуальными и в них будут уточняться принципы дистанционной работы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс поступили в Российскую трехстороннюю комиссию (документ есть у "Российской газеты"). Они устанавливают обязательные требования в сфере труда, чтобы защитить права и интересы работников и работодателей, создать благоприятные условия труда, говорится в пояснительной записке.

Фото: iStock
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Это означает, что работники могут получить дополнительные гарантии. "Требования в сфере трудовых отношений прописаны в отдельных нормативно-правовых актах, которые обязательны к исполнению, - поясняет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец. - Например, в трудовом договоре должны содержаться пункты, касающиеся условий его заключения, изменения, прекращения, режима работы и отдыха".

Но, как считает эксперт, в большинстве своем содержание трудового договора и его заключение носило формальный характер. "Туда включалось минимум стандартных прав и обязанностей двух сторон, и работодатели в большинстве своем подходили к заключению договора по принципу "минимум пунктов и ответственности", - отмечает Иванова-Швец. - Теперь же систематизация норм трудового права даст возможность в максимальной степени защитить работника, включая дополнительные обязательства, связанные с выполнением международных договоров в сфере трудовых отношений". Особенно актуально это сегодня - когда из-за пандемии коронавируса многие организации перевели своих сотрудников в дистанционный режим работы. "В случае принятия законопроекта трудовой договор будет носить максимально индивидуальный характер, что и было изначально предусмотрено при его введении. Работодатели и юристы должны будут серьезно проработать каждый пункт, чтобы все соответствовало нормам трудового права", - говорит Иванова-Швец.

Фото: Photoxpress
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Удаленная работа будет отвоевывать все более прочные позиции на рынке труда. На совещании по ситуации на рынке труда премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что численность россиян, работающих в удаленном режиме, по сравнению с 1 апреля выросла в тридцать раз. Сейчас на "удаленке" трудятся более 2 млн человек.

Тем не менее, как считает проректор Финансового университета при правительстве РФ, член рабочей группы Российской трехсторонней комиссии Александр Сафонов, удаленная работа может выполняться только по обоюдному согласию работника и работодателя. И это также должно быть зафиксировано в поправках в Трудовой кодекс. При подписании трудового договора работник должен подписывать и согласие на удаленную работу. "Если же у человека в силу жизненных обстоятельств нет возможности трудиться из дома, это не должно становиться поводом к расторжению трудовых отношений", - отмечает эксперт.

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