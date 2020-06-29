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29.06.2020 13:14
Рубрика: Власть

Мишустин продлил выплаты для соцработников до 15 сентября

Текст: Владимир Кузьмин

Дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений, переведенных в период пандемии коронавируса на особый режим работы, продлены на два месяца - до 15 сентября. О подписании необходимого постановления правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

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"Кроме того, теперь такие же выплаты смогут получать и работники муниципальных организаций социального обслуживания, а не только государственных, как это предусмотрено в настоящий момент", - отметил он. Право на выплату сохранится и в случаях, если работник будет вынужден прервать свою смену из-за выявления у него коронавируса или других заболеваний.

Власть Работа власти Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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