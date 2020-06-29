Новости

В Ульяновске продлили ограничения по COVID-19 до 15 июля 17:21
В Курганской области третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне 17:16
Посол Беларуси назвал вероятную дату открытия границы с Россией 17:10
На Ставрополье главврач кардиоцентра возглавил краевой минздрав 17:05
Во Владимире загорелся драмтеатр 17:03
Газовое оборудование в доме на улице Проходчиков проверяли в декабре 17:00
Милиция Беларуси выставила на продажу патрульный универсал Chrysler 17:00
Под Владимиром утонул перевозивший 30 человек карамаран 16:52
В Саранске пенсионер на электросамокате сбил женщину 16:46
Филипп Киркоров одобрил "вдохновленную им" комедию про "Евровидение" 16:45
В Великобритании осквернили музей Диккенса 16:36
Мишустин: В России в 30 раз выросло число работников на "удаленке" 16:35
В Финском заливе найдены четыре немецких корабля времен войны 16:34
В Сербии вновь ужесточаются меры по борьбе с COVID-19 16:33
В Сибири прикрыли магазин наркотиков, названный сказкой Льюиса Кэрролла 16:24
С 1 июля возобновляется допуск посетителей в Мавзолей 16:18
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо 16:16
Сотрудник завода в Дзержинске получил срок за сбыт взрывчатки 16:07
Видео: автовоз не вписался по высоте и чуть не снес заправку 16:00
В Петербурге представили историю обсуждения Конституции в прессе 15:56
Путин объявил призыв запасников на военные сборы 15:56
Уральца отправят в психлечебницу за убийство внука и похищение детей 15:55
Татьяна Москалькова проголосовала по поправкам в Конституцию 15:54
Волочкову оштрафуют за "паломничество" в закрытое Дивеево 15:48
Совет шейхов Ливии хочет открыть нефтяной счет в России 15:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 16:35
Рубрика: Экономика

Мишустин: В России в 30 раз выросло число работников на "удаленке"

Текст: Владимир Кузьмин

Граждан, работающих на "удаленке", с начала апреля стало больше почти в 30 раз.

"Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает два миллиона человек", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда.

Котяков: Через несколько лет удаленка станет привычной формой занятости

Поддержка удаленной формы трудовой деятельности, считает глава правительства, поможет улучшить положение в стране с занятостью. Она стала перспективной для таких сфер, как информационные технологии и ряда программ среднего и высшего образования.

- Важно, чтобы права людей, которые заняты в удаленном режиме были защищены в соответствии с законом, - указал премьер.

Мишустин также призвал подумать, чем можно помочь молодым специалистам, только получившим высшее образование. На рынок труда уже вышли или в самое ближайшее время выйдут около 1,5 млн выпускников.

"Им и в более благоприятной ситуации не просто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят опыт и профессиональные навыки, чем свежий диплом, а сейчас конкуренция на рынке труда стала еще более жесткой", - подчеркнул премьер.

Экономика Работа Занятость Правительство Председатель Правительства Рынок труда

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Названа причина взрыва в многоэтажке в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Как сэкономить на квартплате