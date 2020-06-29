Мишустин: В России в 30 раз выросло число работников на "удаленке"

Граждан, работающих на "удаленке", с начала апреля стало больше почти в 30 раз.

"Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает два миллиона человек", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда.

Поддержка удаленной формы трудовой деятельности, считает глава правительства, поможет улучшить положение в стране с занятостью. Она стала перспективной для таких сфер, как информационные технологии и ряда программ среднего и высшего образования.

- Важно, чтобы права людей, которые заняты в удаленном режиме были защищены в соответствии с законом, - указал премьер.

Мишустин также призвал подумать, чем можно помочь молодым специалистам, только получившим высшее образование. На рынок труда уже вышли или в самое ближайшее время выйдут около 1,5 млн выпускников.

"Им и в более благоприятной ситуации не просто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят опыт и профессиональные навыки, чем свежий диплом, а сейчас конкуренция на рынке труда стала еще более жесткой", - подчеркнул премьер.