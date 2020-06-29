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29.06.2020 16:27
Рубрика: Экономика

Мишустин: Взрывного роста безработицы удалось избежать

Текст: Владимир Кузьмин
С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, выросло более чем в 3,5 раза. "Но, судя по данным министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать", - констатировал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда.
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Это стало возможным благодаря принятому правительством комплексу решений. В него, в частности, вошло увеличение минимального и максимального размера пособий по безработице, расширение круга лиц с правом его получения, введены выплаты в размере 3 тысяч рублей на ребенка для родителей и опекунов, оставшихся без работы.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
В России увеличили пособие по безработице

Работодателям предоставили стимулы для сохранения рабочих мест, включая снижение страховых взносов, прямую финансовую помощь на каждого сотрудника.

Сейчас в регионах поэтапно снимаются ограничения в ряде отраслей экономики, заметил глава кабмина. "Крайне важно сохранять постоянный контроль над ситуацией, а если потребуется - оперативно реагировать, чтобы не оставить людей без поддержки", - заявил он.

Мишустин также призвал подумать, чем можно помочь молодым специалистам, только получившим высшее образование. На рынок труда уже вышли или в самое ближайшее время выйдут около 1,5 миллиона выпускников. "Им и в более благоприятной ситуации не просто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят опыт и профессиональные навыки, чем свежий диплом, а сейчас конкуренция на рынке труда стала еще более жесткой", - подчеркнул премьер.

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