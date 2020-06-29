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29.06.2020 18:52
Рубрика: Власть

Москалькова поддержала идею многодневного голосования на выборах

Текст: Татьяна Замахина

Голосование в течение нескольких дней, примененное в отношении поправок в Конституцию РФ, понравилось россиянам. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате. Он поддержала идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая предложила распространить эту практику на выборы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Ранее глава верхней палаты предложила обсудить такую возможность, объяснив это тем, что такой формат плебисцита оказался комфортным для россиян.

- Долгое голосование, длинное голосование, если хотите, это впервые применяемая форма. И она людям нравится, - сообщила Москалькова. - К нам поступают звонки, в которых люди говорят: "Да, очень удобно, что можно выбрать разную форму голосования и что можно голосовать несколько дней".

В разговоре с журналистами омбудсмен сообщила, что поддерживает инициативу Валентины Матвиенко.

- Считаю, что это очень удобная для граждан инициатива, потому что люди могут прийти на участки, когда им комфортно, - добавила Москалькова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Уполномоченный по правам человека Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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