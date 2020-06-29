Москалькова поддержала идею многодневного голосования на выборах

Голосование в течение нескольких дней, примененное в отношении поправок в Конституцию РФ, понравилось россиянам. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате. Он поддержала идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая предложила распространить эту практику на выборы.

Ранее глава верхней палаты предложила обсудить такую возможность, объяснив это тем, что такой формат плебисцита оказался комфортным для россиян.

- Долгое голосование, длинное голосование, если хотите, это впервые применяемая форма. И она людям нравится, - сообщила Москалькова. - К нам поступают звонки, в которых люди говорят: "Да, очень удобно, что можно выбрать разную форму голосования и что можно голосовать несколько дней".

В разговоре с журналистами омбудсмен сообщила, что поддерживает инициативу Валентины Матвиенко.

- Считаю, что это очень удобная для граждан инициатива, потому что люди могут прийти на участки, когда им комфортно, - добавила Москалькова.