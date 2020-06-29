На Тайване оппозиция захватила парламент

Группа из двадцати депутатов оппозиционной тайваньской партии Гоминьдан в ночь на 29 июня захватила здание парламента в Тайбее, сообщает Reuters.

Акция была предпринята, чтобы выразить протест относительно кадровой политики президента Тайваня и жестких решений кабинета министров. В частности, недовольные заявляют, что правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПР) и президент Цай Инвэнь заставляют голосовать за нужные им законопроекты. Кроме того, захватившие законодательное собрание выразили недовольство назначением старшего помощника президента Чэнь Чу на пост контролера правительства.

Активисты проникли в здание парламента поздно вечером в воскресенье и заблокировали вход цепями и стульями, после чего оставались внутри на протяжении более двенадцати часов, прежде чем покинуть законодательное собрание.

Правящая партия провела заседание днем 29 июня, после чего многие ее депутаты решили остаться в здании парламента, чтобы не допустить повторного захвата. Представитель ДПР также отметил, что действия захватчиков "не оставляют возможности для переговоров".