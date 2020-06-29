На телефоны членов кабмина ФРГ не удалось установить приложение Corona

Служебные телефоны сотрудников многих федеральных министерств Германии не поддерживают мобильное приложение Corona, которое было разработано по заказу правительства ФРГ для контроля за распространением коронавируса. Об этой парадоксальной ситуации узнал еженедельник Bild am Sonntag.

По данным издания, специфическими моделями смартфонов, на которые невозможно установить приложение, располагают, в частности, министерства финансов, продовольствия и сельского хозяйства. В министерстве развития и сотрудничества примерно 70 процентов служебных телефонов сотрудников имеют старые операционные системы. Представитель ведомства заявил, что их не спешат менять на новые модели из экономии, а еще чтобы не загрязнять лишний раз бытовыми отходами окружающую среду. В министерстве культуры и СМИ лишь десять из 90 смартфонов оказались способными загрузить приложение, вокруг которого в свое время было сломано немало копий. При этом выяснилось, что 65 устройств вовсе не являются смартфонами - это просто кнопочные телефоны для связи, без выхода в интернет. Еще на 20 смартфонах отключено соединение Bluetooth "из соображений безопасности". Напомним, что в приложение (его использование хотя и добровольное, но крайне желательное на время эпидемии) заносятся данные о самочувствии граждан, так что другие пользователи могут сделать выводы о потенциальных очагах заражения.