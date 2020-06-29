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29.06.2020 13:19
Рубрика: Спорт

На турнире по киберфутболу в России разыграли миллион рублей

Текст: Дмитрий Ключевский

Состоялись первые матчи основного этапа Кубка России по компьютерному симулятору футбола FIFA 20 на Xbox One. Игры для PlayStation 4 будут проходить с 4 по 5 июля. Всего суммарно будут участвовать 96 человек, а призовой фонд составит внушительный один миллион рублей.

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Как говорится в пресс-релизе Федерации компьютерного спорта России, матчи основного этапа разделены на две части: групповой раунд, который будет устроен по швейцарской системе, и плей-офф. Затем полуфиналисты смогут пройти в гранд-финал всего турнира, где они получат возможность сразиться за Кубок России по интерактивному футболу-2020. Сам же турнир состоит из трех этапов: отборочного, который проходил с 1 мая по 15 июня и включал региональные отборочные и онлайн-квалификаций; основного, который закончился на днях, и гранд-финала, который еще предстоит лицезреть всем фанатам компьютерного спорта.

Мероприятие было организовано Российским футбольным союзом при поддержке Федерации компьютерного спорта России. Основным режимом для проведения состязаний в FIFA 20 стал Ultimate Team.

Спорт Футбол Спортивные организации Российский футбольный союз

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