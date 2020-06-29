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Рубрика: Власть

Фейк-контроль

Наблюдатели выявили тысячи недостоверных сообщений о ходе голосования
Текст: Валентина Егорова
Российская газета - Столичный выпуск № 140(8194)
Количество недостоверных сообщений на тему голосования по Конституции перевалило за пять тысяч и продолжает расти. Цель их создателей - отпугнуть людей от участков, а заодно дать материал для возмущенных публикаций в иностранных СМИ. Об этом рассказал первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Множество фейковых публикаций выходит в соцсетях. Их можно разделить на две группы - федерального масштаба и локальные истории. "Общее число давно перевалило за пять тысяч", - заявил эксперт, добавив, что "фейкометы особенно атакуют небольшие населенные пункты в удаленных субъектах РФ, чтобы их сложнее было оперативно проверить". Технологию изготовления ложных сообщений Малькевич разобрал на нескольких примерах. Так, от имени движения "Голос" со ссылкой на корреспондента французской газеты Le Monde было опубликовано сообщение о вбросе бюллетеней в Раменском. По словам эксперта, сам репортер на участке не был, узнал о "факте" из поста некоего активиста, а тот заявил, что вброса не видел, но ему показалось, что бюллетени лежат как-то не так. "И свои фантазии он выплескивает на простор соцсетей. Так это и работает. Ждем теперь сенсационных публикаций во франкоязычном медиасекторе о "чудовищных нарушениях", - отметил Малькевич.

Еще один популярный фейк - что голосовать можно без паспорта, эксперт проанализировал в своем видеоблоге. "Как строятся фейки? Выхватывается одна фраза из контекста о том, что не нужно класть паспорт на стол избирательной комиссии. И все. Хватают только это: голосование без паспорта", - пояснил он.

Фейкометы особенно атакуют небольшие населенные пункты в удаленных субъектах РФ

Часть фейков появляется на ресурсах СМИ - иностранных агентов, "где на системной основе, каждый день до 10 публикаций выходит с манипуляционными заголовками, совершенно не соответствующими тому, что содержится в тексте", отметил Малькевич. "Там задача - сформировать определенное общественное мнение, в том числе для того, чтобы после завершения голосования легитимизировать некий международный протест против его результатов", - считает он. "Мы фиксируем рост подобных сообщений. Думаю, что их станет еще больше. И, конечно, 1 июля, непосредственно в ключевой день голосования, они будут идти практически ежечасно. Потому что задача - создать соответствующую картину мира, которую потом, прежде всего СМИ - иностранные агенты, смогут подать в нужном ракурсе, в нужном ключе, в нужном преломлении", - заключил он.

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