Власти ужесточают надзор за нецелевым использованием сельхозземель. С 1 июля обо всех выявленных фактах в налоговую службу будут сообщать органы земельного надзора. То есть у ФНС появится еще один повод для доначисления земельного налога.

Сейчас для земель сельхозназначения применяется пониженная ставка 0,3%. Для всех прочих земель установлена ставка 1,5%. При этом налог рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости земель, поэтому разница получается существенной. Доначислить налог до 1,5% можно - если доказать нецелевое использование земель. И такие судебные прецеденты есть.

Но с июля случаев доначисления может стать значительно больше. Органы земельного надзора смогут предоставлять в налоговую службу информацию о выявленных нарушениях как по своей инициативе (в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения факта), так и по запросу ФНС. Изменение, впрочем, не коснется личных подсобных (дачных, садовых и т.п.) участков.

Право на пониженную ставку земельного налога, как и раньше, будут иметь те аграрии, кто фактически использует земельный участок для сельхозпроизводства. Просто теперь налоговая служба наверняка станет в обязательном порядке проверять эти сведения, поясняет директор консалтинговой компании Befl Владислав Новоселов. С другой стороны, добросовестные аграрии будут избавлены от необходимости доказывать факт целевого использования земли сельхозназначения налоговой службе. А спор о неиспользовании участка будет разрешаться с компетентным органом.

Эксперт также уточняет, что факт неиспользования участка арендатором не освободит собственника от необходимости уплачивать земельный налог по повышенной ставке. Ведь обязанность по использованию участка по целевому назначению лежит именно на владельце.