Российская федерация баскетбола (РФБ), возглавляемая чемпионом Европы-2007 Андреем Кириленко, определила лучших игроков женского первенства страны сезона-2019/20 в различных дивизионах.

Отрадно, что в символическую пятерку Премьер-лиги вошли две россиянки, хотя в наших ведущих командах выступают самые звездные и титулованные легионеры высшего мирового уровня. В топ-5 по амплуа выбраны атакующий защитник Елизавета Комарова (МБА, Москва) и легкий форвард Анастасия Шилова ("Надежда", Оренбург). Естественно, обе девушки входят в обойму главного тренера сборной Александра Ковалева. Остальные лауреаты по позициям: разыгрывающая Кортни Вандерслут (УГМК, Екатеринбург, США / Венгрия), ее одноклубницы тяжелый форвард Эмма Меессеман (Бельгия) и центровая Джонквел Джонс (Багамские Острова / Босния). Отдельно выбрана самый ценный игрок (MVP) - это олимпийская чемпионка Рио-2016, двукратная (2014, 2018) обладательница "золота" первенства мира в составе сборной США и также представительница УГМК Бриттни Грайнер.

Напомним, что в Премьер-лиге минувшего сезона успели провести регулярный чемпионат (турнир в два круга) и отдельный однокруговой этап за 1-5-е места. До плей-офф дело не дошло, команды были классифицированы согласно положению в таблице на момент завершения второй стадии. Победа в очередной раз за УГМК, "серебро" у курского "Динамо", "бронза" у "Надежды". Кстати, Комарова попала в символическую сборную, несмотря на то, что ее МБА финишировал на шестом месте.

В Суперлиге 1 титул лучшей у игрока БК "Ростов-Дон-ЮФУ" Анны Зайцевой. Она стала первой за два с лишним десятка лет баскетболисткой, кто, защищая цвета клуба D-2, получил место в составе сборной страны.