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Рубрика: Власть

Небензя: Объекты деконфликтинга ООН в Сирии использовались террористами

Текст: Юрий Когалов

Использование террористами объектов, которым был присвоен гуманитарный статус, вынудил Россию выйти из системы деконфликтинга с ООН в Сирии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Фото: Брайан Смит/РИА Новости
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По его словам, "этот механизм не закреплялся решениями Совбеза или другими правовыми основаниями", Россия присоединилась к нему на добровольной основе. Однако, как показали расследования, некоторые из объектов деконфликтинга на самом деле использовались как штаб-квартиры террористов, поэтому им не мог присваиваться гуманитарный статус. "Мы неоднократно указывали на недостатки механизма, но это игнорировалось. Одной из главных проблем было то, что ООН получала информацию из неназванных источников", - заявил дипломат.

В итоге Россия приняла решение о выходе из этой системы. Как заверил Небензя, это не поставит под угрозу гражданские объекты в Сирии. "Россия продолжит выполнять свои обязательства согласно международному гуманитарному праву. Мы неоднократно подчеркивали, что российские ВКС используют эффективную систему проверки целей, которая исключает возможность атак по гражданским объектам", - подчеркнул дипломат, добавив, что российская сторона предлагает Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов решать вопрос о деконфликтинге напрямую с властями Сирии.

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