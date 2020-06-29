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29.06.2020 12:58
Рубрика: Культура

Новый клип группы Blackpink за два дня посмотрели более 140 миллионов раз

Текст: Мария Шепталова

Новый клип южнокорейской герл-группы Blackpink установил рекорд по количеству просмотров на YouTube. Всего лишь за первые 24 часа видео на песню "How you like that" посмотрели более 82 миллионов раз, а за два дня - более 140 миллионов.

Фото: Mattias Lindblom/youtube
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Зажигательные девушки с большим перевесом обошли предыдущего обладателя этого достижения - бойбенд BTS. На этот феномен южнокорейских поп-групп обратило внимание издание Variety. Оно и напомнило, что в апреле прошлого года видеоклип "Boy with luv" от BTS за первые сутки набрал 74,6 миллиона просмотров.

Однако молодые и талантливые девушки без лишних комплексов из Blackpink - Джису (Ким Джи Су), Дженни (Ким Дженни), Розэ (Пак Чэ Ён) и Лисы (Лиса Манобан) - не остановились на одном достижении. Их музыкальное творение на английском и южнокорейском языках было признано самым быстрорастущим видео в истории YouTube. Через 30 часов после релиза клип собрал 94 миллиона просмотров, а сейчас их уже более 140 миллионов. Неравнодушные фанаты уже успели оставить под видео почти два миллиона комментариев.

Музыкальный редактор Variety Джем Асвад уже пророчит синглу звание самого горячего хита этого лета.

Культура Музыка Поп-музыка

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