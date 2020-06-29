Однопартийцы обвинили Меркель в "предательстве" среднего класса

Канцлер Германии Ангела Меркель столкнулась с градом критики со стороны собственной партии, которую она уже не возглавляет, но в которой по-прежнему состоит и считается ее лицом. Экономический совет Христианско-Демократического союза обвинил главу правительства в "предательстве интересов среднего класса", пишет Die Welt.

Камнем преткновения послужила концепция, которую Меркель собирается отстаивать в связи с кризисом ЕС, в котором к ФРГ с 1 июля на полгода переходит председательство. Согласно утечкам из Берлина, команду канцлера всячески предостерегают от курса на превращение ЕС в "долговой союз", что предусматривало бы распределение финансовой нагрузки между странами "севера". Хотя ранее правительство давало понять, что не собирается взваливать на плечи немецких налогоплательщиков бремя по спасению наиболее пострадавших от коронавируса стран, прежде всего, Средиземноморского региона. "Перемены в настрое канцлера вызвали непонимание в Экономическом совете ХДС и у среднего класса. Малые предприятия опасаются разрушительных последствий", - отмечает издание.

"Поводом для критики стала активная поддержка Ангелой Меркель программ финансовой помощи для борьбы с экономическим кризисом, от которых получат выгоду, прежде всего, государства Южной и Восточной Европы", - пишет Die Welt. Речь идет о фонде восстановления экономики в размере 750 миллиардов евро, на который канцлер "подписалась" вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Тем самым Германия совершила разворот на 180 градусов... К саммиту ЕС Меркель надеется сломить сопротивление "экономной четверки" - Австрии, Нидерландов, Швеции и Дании, - пишет газета. - В своей собственной партии Меркель столкнулась не только с одобрением". Так, генеральный секретарь Экономического совета Вольфганг Штайгер уверен, что Германия должна быть солидарна с "четверкой" северян. Ему ближе подход канцлера Австрии Себастиана Курца, который склоняется к предоставлению соседям помощи в виде погашаемых кредитов на определенных условиях, а не "денежных подарков".

Бурлит и средний класс. "С оглядкой на Францию и страны юга Европы Меркель переметнулась в лагерь сторонников расшвыривания денег и отвергла политику ХДС, которая основывается на рыночной экономике и личной ответственности. Это прискорбно", - заключает президент Союза семейных предпринимателей Райнхольд фон Эйбен-Ворлее.